經典賽圖輯／費爾柴德滿貫砲點燃中華隊打線 14：0大勝捷克

攝影中心／ 特派記者余承翰／東京報導
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，中華隊投手曾峻岳（左）在收下最後一個出局數後與捕手蔣少宏（右）相擁慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊打線終於甦醒，在費爾柴德滿貫砲帶動下，全場掃出11支安打，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，賽後球員在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊費爾柴德第二席敲出滿貫全壘打。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊投手林凱威。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊陳晨威敲出二壘安打。特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德2局上轟出滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊球迷在比分大幅領先時玩起波浪舞。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊費爾柴德第二席敲出滿貫全壘打。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊與捷克隊賽事，中華隊投手林昱珉第3局接替上場。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊投手林昱珉第三局接替上場。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，賽後球員在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，賽後球員在場中鞠躬感謝到場支持的球迷。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，賽後球員在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊張育成敲出帶有打點的安打。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，敲出滿貫全壘打的費爾柴德賽後展示開轟球。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊費爾柴德（前）第二席敲出滿貫全壘打。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊先發投手莊陳仲敖2.2局無失分。特派記者余承翰／東京攝影
經典賽

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

經典賽／中華隊單局失10分賽史新高 大谷翔平單局5打點也寫紀錄

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／完美曲球沒被撿拍頭想挑戰 莊陳仲敖承認太衝動

莊陳仲敖扛起對捷克隊先發，繳出2.2局無失分，意外插曲是第一局面對整顆掉進好球帶的曲球未獲主審青睞，在沒有電子好球帶的經典賽拍頭示意挑戰，賽後受訪也坦言覺得自己太衝動了。

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／聽台灣球迷加油聲「快哭了」古林睿煬：我們值得大家的掌聲

中華隊今天提前7局以14：0完封捷克隊，拿下本屆經典賽的首勝，明天預賽最終戰將對上南韓隊，古林睿煬有機會扛起這場「必勝戰役」的先發重任，賽後他神情輕鬆，也提到，「今天贏球給我們是很大一記強心針、給我們很大的力量。」

