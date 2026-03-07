快訊

經典賽／陳傑憲自責無法上場 被場上隊友的拚勁感動

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
陳傑憲(左)為隊友歡呼。 特派記者余承翰／東京攝影
陳傑憲(左)為隊友歡呼。 特派記者余承翰／東京攝影

「台灣隊長」陳傑憲因首戰遭觸身球擊中手指造成骨裂，之後兩場比賽無法出賽，聽著看台上台灣球迷的心情應援聲，讓他也坦言有些「自責」，但也轉換角色，在休息室扮演隊友們的最強後盾，對於在場奮戰的隊友都表達滿滿的感謝。

中華隊在前兩戰吞下2連敗陷入絕境，今天對上捷克隊沒有退路，鄭宗哲一開賽就速度攻破對手防線，替球隊製造機會，具大聯盟資歷的混血戰將費爾柴德（Stuart Fairchild）甚至擺出短棒，只為能先替中華隊拿下分數。

在休息室看到這樣的畫面，陳傑憲直呼感動，「這就是團隊，大家很明確知道，前兩場打得比較悶，用打的打不出來的話，至少他們也證明，想辦法先上壘，讓球隊的攻勢有辦法在第一局得分。」

陳傑憲對鄭宗哲、費爾柴德都表達感謝，「很感謝宗哲，他的勝負慾很強，很感謝他用自己的腦袋，利用自己的特長－腳程上壘，讓我們開局就壓力沒有那麼大；費仔那個情況下他也做了那個決定，我覺得就是想贏的那個心態。」

隊友們在場上展現出拚勁，據陳傑憲形容，休息室氣氛也很「嗨」，「大家今天做得很好，我自己在休息室也有被渲染到，看到他們在場上的表現那麼感動，我自己也想要盡一點心力。」

陳傑憲賽前仍練球。 特派記者余承翰／東京攝影
陳傑憲賽前仍練球。 特派記者余承翰／東京攝影

費爾柴德今天在2局上的滿貫砲，是中華隊在本屆賽事的第一支長打，也轟出振奮團隊的一擊，在休息室的陳傑憲十分激昂，「不管是誰，在那情況下打出全壘打，我都會覺得說像自己打的，因為我們是一個團隊，很感謝費仔適時挺身而出。」

陳傑憲不僅在場上是領導者，在休息室也是靈魂人物，儘管因傷沒有上場，他透露，今天賽前有找上先發投手，一一說明他們的優點，「我只是想跟他們說，在場上你就是最好、最棒的，其實不用畏懼什麼事情，由我們這些板凳的選手，當你們的後盾，很感謝他們今天表現得這麼棒。」

中華隊昨天打完晚場賽事後，今天被安排午場出賽，陳傑憲坦言，全隊其實都睡眠不足，但大家都有打起精神，一開賽就拿出專注度，他也感謝教練團的空間，「教練團沒有放棄，那選手也沒有放棄。」

更大的動力來自於台灣人的現場應援，陳傑憲說：「最讓我感動的是台灣人，把東京巨蛋當成自己的家，像台北大巨蛋這樣，聲音甚至比昨天的日本地主隊來得更大聲，有些時候他們這樣喊自己會起雞皮疙瘩，也會覺得有點自責，在這情況下我竟然坐在板凳，有些時候會感受不太好，我能做的就是，提醒我的隊友、幫助我的隊友，然後幫我的隊友加油。」

經典賽

相關新聞

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／「驕傲代表媽媽的家鄉開轟」 費爾柴德簽名球換回全壘打球

中華隊今天提前7局以14：0擊敗捷克隊，在經典賽拿下首勝，費爾柴德（Stuart Fairchild）第2局的滿貫砲，成為中華隊的起爆劑，攻勢一發不可收拾，代表媽媽的家鄉打出這一轟，對他意義重大，大會賽後為他換回全壘打球，費爾柴德則是送上自己的簽名球與紀念品。

經典賽／完美曲球沒被撿拍頭想挑戰 莊陳仲敖承認太衝動

莊陳仲敖扛起對捷克隊先發，繳出2.2局無失分，意外插曲是第一局面對整顆掉進好球帶的曲球未獲主審青睞，在沒有電子好球帶的經典賽拍頭示意挑戰，賽後受訪也坦言覺得自己太衝動了。

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

經典賽／聽台灣球迷加油聲「快哭了」古林睿煬：我們值得大家的掌聲

中華隊今天提前7局以14：0完封捷克隊，拿下本屆經典賽的首勝，明天預賽最終戰將對上南韓隊，古林睿煬有機會扛起這場「必勝戰役」的先發重任，賽後他神情輕鬆，也提到，「今天贏球給我們是很大一記強心針、給我們很大的力量。」

