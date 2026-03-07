經典賽／陳傑憲自責無法上場 被場上隊友的拚勁感動

「台灣隊長」陳傑憲因首戰遭觸身球擊中手指造成骨裂，之後兩場比賽無法出賽，聽著看台上台灣球迷的心情應援聲，讓他也坦言有些「自責」，但也轉換角色，在休息室扮演隊友們的最強後盾，對於在場奮戰的隊友都表達滿滿的感謝。

中華隊在前兩戰吞下2連敗陷入絕境，今天對上捷克隊沒有退路，鄭宗哲一開賽就速度攻破對手防線，替球隊製造機會，具大聯盟資歷的混血戰將費爾柴德（Stuart Fairchild）甚至擺出短棒，只為能先替中華隊拿下分數。

在休息室看到這樣的畫面，陳傑憲直呼感動，「這就是團隊，大家很明確知道，前兩場打得比較悶，用打的打不出來的話，至少他們也證明，想辦法先上壘，讓球隊的攻勢有辦法在第一局得分。」

陳傑憲對鄭宗哲、費爾柴德都表達感謝，「很感謝宗哲，他的勝負慾很強，很感謝他用自己的腦袋，利用自己的特長－腳程上壘，讓我們開局就壓力沒有那麼大；費仔那個情況下他也做了那個決定，我覺得就是想贏的那個心態。」

隊友們在場上展現出拚勁，據陳傑憲形容，休息室氣氛也很「嗨」，「大家今天做得很好，我自己在休息室也有被渲染到，看到他們在場上的表現那麼感動，我自己也想要盡一點心力。」

陳傑憲賽前仍練球。 特派記者余承翰／東京攝影

費爾柴德今天在2局上的滿貫砲，是中華隊在本屆賽事的第一支長打，也轟出振奮團隊的一擊，在休息室的陳傑憲十分激昂，「不管是誰，在那情況下打出全壘打，我都會覺得說像自己打的，因為我們是一個團隊，很感謝費仔適時挺身而出。」

陳傑憲不僅在場上是領導者，在休息室也是靈魂人物，儘管因傷沒有上場，他透露，今天賽前有找上先發投手，一一說明他們的優點，「我只是想跟他們說，在場上你就是最好、最棒的，其實不用畏懼什麼事情，由我們這些板凳的選手，當你們的後盾，很感謝他們今天表現得這麼棒。」

中華隊昨天打完晚場賽事後，今天被安排午場出賽，陳傑憲坦言，全隊其實都睡眠不足，但大家都有打起精神，一開賽就拿出專注度，他也感謝教練團的空間，「教練團沒有放棄，那選手也沒有放棄。」

更大的動力來自於台灣人的現場應援，陳傑憲說：「最讓我感動的是台灣人，把東京巨蛋當成自己的家，像台北大巨蛋這樣，聲音甚至比昨天的日本地主隊來得更大聲，有些時候他們這樣喊自己會起雞皮疙瘩，也會覺得有點自責，在這情況下我竟然坐在板凳，有些時候會感受不太好，我能做的就是，提醒我的隊友、幫助我的隊友，然後幫我的隊友加油。」