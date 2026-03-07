經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊今天以14：0擊敗捷克隊，第二任投手派出林昱珉，將前年世界12強棒球賽冠軍功臣、「南韓殺手」放在此戰，引起球迷熱議，總教練曾豪駒賽後指出，此戰推出莊陳仲敖、林昱珉都是一開始設定，「因為我們知道，這場對我們來講，也是滿重要的一場比賽。」

中華隊在本屆經典賽輸掉前兩戰，今天面對捷克隊已無退路，再輸將成第一支淘汰球隊，先發投手莊陳仲敖55球完成2.2局投球後，下一位站上投手丘的身影為林昱珉。

林昱珉投2.1局被敲2安打、無失分，送出3次三振，此役共用30球，因賽會規定滿30球需休1天，確定明天不可能在台韓大戰登板。

林昱珉。特派記者余承翰／攝影

效力美職響尾蛇隊的林昱珉，最高層級3A，是12強中華隊的王牌投手，成棒階級已經三度面對南韓隊先發，包括杭州亞運2場、12強賽1場先發，都有不俗內容，因此被南韓媒體封為「南韓殺手」，而中華隊今天面對捷克隊處於6：0領先，明天還有對南韓隊一戰，在今天推出林昱珉引起不少討論聲浪。

對於兩位旅美在此戰扛起雙先發，曾豪駒表示，這場比賽一開始就是設定莊陳仲敖先發，「希望他發揮穩定度，他也有把他的任務完成，以開局投手來說表現很穩定，可以把他的任務延續到後面。」至於林昱珉，他表示，「林昱珉也是一開始就設定好，因為我們知道這場對我們來講也是滿重要的一場比賽，希望可以延續這個感覺到明天。」