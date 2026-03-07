快訊

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

林襄、峮峮席捲WBC！登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
中隊今天擊敗捷克，全隊向觀眾致意。 特派記者余承翰／東京報導
中隊今天擊敗捷克，全隊向觀眾致意。 特派記者余承翰／東京報導

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

本屆賽事前兩戰分別以0：3輸澳洲隊、0：13不敵日本隊（7局），晉級之路更加艱辛，但今天打出一場勝仗，費爾柴德（Stuart Fairchild）轟滿貫砲，單場雙安4打點，還有3次盜壘成功，加上張育成3安4打點的火力輸出，替中華隊打下這場重要的勝仗。

首局就靠小球戰術先馳得點，也用速度壓迫對手，單場8盜破經典賽單場紀錄。中華隊總教練曾豪駒表示，前兩場比賽，中華隊在攻擊和心情上都比較急躁一些，因此這場比賽先從基本的做起，「從上壘、推進、盜壘，慢慢壓迫對手，當然費爾柴德那支全壘打穩定軍心，每個選手也都專注在這場比賽。」

曾豪駒提到，中華隊不需要向其他的球隊一樣有「完美的長打」，只要每個選手都把自己的能力發揮出來，把自己的工作做好，就能形成好的串連。球迷們的支持也是中華隊的強大後盾，「過去兩場沒有好的結果，感謝大家持續給我們力量，這非常重要。」

至於此戰由莊陳仲敖、林昱珉合力吃下5局，明天都無法再上場，曾豪駒表示，這是開賽前就設定好的投手安排，「希望他們兩個投這場，把局數吃下來，也把整個勝利贏下來。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

經典賽／中華隊單局失10分賽史新高 大谷翔平單局5打點也寫紀錄

相關新聞

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉投滿30球無失分 明天對南韓之戰確定不能登板

中華隊今天對捷克隊之戰一路大幅領先，第2任投手林昱珉用30球完成2.1局任務，由於已經達到大會規定球數，明天對南韓隊之確定無法登板。

經典賽／遭中華隊0:14提前扣倒 捷克教頭：懂台灣教頭昨天的心情了

中華隊昨天以0：13遭日本隊7局提前扣倒，今天面對捷克隊，打線大肆開火，提前7局以14：0結束比賽，捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）賽後誠實表示，「昨天台灣總教練賽後的心情，我現在完全明白了。」

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

中華隊今天在世界棒球經典賽對捷克隊之戰，開賽積極搶攻，首局就靠靈活戰術攻下兩分，費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是全隊在本屆賽事首支長打，打完前5局以9：0領先。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。