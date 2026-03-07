經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

本屆賽事前兩戰分別以0：3輸澳洲隊、0：13不敵日本隊（7局），晉級之路更加艱辛，但今天打出一場勝仗，費爾柴德（Stuart Fairchild）轟滿貫砲，單場雙安4打點，還有3次盜壘成功，加上張育成3安4打點的火力輸出，替中華隊打下這場重要的勝仗。

首局就靠小球戰術先馳得點，也用速度壓迫對手，單場8盜破經典賽單場紀錄。中華隊總教練曾豪駒表示，前兩場比賽，中華隊在攻擊和心情上都比較急躁一些，因此這場比賽先從基本的做起，「從上壘、推進、盜壘，慢慢壓迫對手，當然費爾柴德那支全壘打穩定軍心，每個選手也都專注在這場比賽。」

曾豪駒提到，中華隊不需要向其他的球隊一樣有「完美的長打」，只要每個選手都把自己的能力發揮出來，把自己的工作做好，就能形成好的串連。球迷們的支持也是中華隊的強大後盾，「過去兩場沒有好的結果，感謝大家持續給我們力量，這非常重要。」

至於此戰由莊陳仲敖、林昱珉合力吃下5局，明天都無法再上場，曾豪駒表示，這是開賽前就設定好的投手安排，「希望他們兩個投這場，把局數吃下來，也把整個勝利贏下來。」