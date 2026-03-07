經典賽／遭中華隊0:14提前扣倒 捷克教頭：懂台灣教頭昨天的心情了

中華隊昨天以0：13遭日本隊7局提前扣倒，今天面對捷克隊，打線大肆開火，提前7局以14：0結束比賽，捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）賽後誠實表示，「昨天台灣總教練賽後的心情，我現在完全明白了。」

捷克隊今天遭遇一場大挫敗，投手群被敲安打、保送連發，中華隊攻勢連連，有速度戰、也有滿貫砲，最終提前7局為比賽畫下句點。

對於中華隊頻頻盜壘，哈丁表示，「這是對手很好地分析了我們，對方是12強冠軍隊，第三棒（費爾柴德）也會短打上壘，我們雖然輸了，但這場比賽並不會讓我覺得心情很差。」

哈丁表示，「我想說的是，運動並不是戰爭，這種競技體育是兩國之間按照規則堂堂正正交手，即便我們現在是0勝3敗，我們享受每場比賽，無論比賽結果如何，可以在有這麼多球迷的東京巨蛋打球，對我們來說是幸福的。」