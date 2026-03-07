快訊

經典賽／大谷與菊池將戰韓國 高中師兄弟聯手一圓教練夢

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本派出菊池雄星對韓國。 美國聯合通訊社
日本派出菊池雄星對韓國。 美國聯合通訊社

日本在經典賽C組預賽第二戰，預計派菊池雄星擔任先發投手迎戰韓國。菊池與大谷翔平同為花卷東高中校友，兩人畢業多年後同時代表日本出賽，也一圓同校高中棒球隊教練的夢想。

「體育報知」報導，菊池目前效力於美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，以34歲之齡首度披上日本國家隊「日本武士隊」戰袍出戰世界棒球經典賽（WBC）。

日本昨天在C組預賽首戰以13比0大勝台灣，菊池賽後表示，「相當期待而且調整得很好，只要全力以赴就好。賽前站著唱國歌時感到很興奮，也起了雞皮疙瘩，再次感受到代表日本出賽相當特別，所以我希望能盡情享受。」

這天對於已是棒球名校的花卷東高中（日文為花卷東高校，以下簡稱花卷東）而言，具有特殊意義。過去以岩手縣為主的東北地區高中，少有隊伍能在甲子園一路晉級，再加上冬季環境嚴苛，常常必須面對艱苦挑戰。不過2009年成為重要轉捩點。

花卷東在2009年的日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）首度出賽，以王牌左投菊池為主的成員一路挺進決賽。雖然在決賽落敗，但花卷東後來又在同年的日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）闖進4強，掀起旋風。

而目前已是洛杉磯道奇隊球星的大谷，當時仍是國三學生，深受這支球隊吸引。他在眾多學校的邀請下，最終選擇花卷東就讀，就是因為菊池的關係。雖然大谷高中3年未能拿下全國冠軍，但花卷東也逐漸成為高中棒球名校。

由於菊池比大谷大3屆，他們並沒有同時代表花卷東出賽。兩人進入職棒後，也沒效力於同一隊。儘管兩人曾在2013年、2017年的日本職棒明星賽與MLB明星賽同隊過，但從未在正式比賽同隊出擊。

2013年大谷進入日職的第一年，3月曾上演「花卷東對決」對上菊池。結果他連續兩打席被三振，由學長菊池收下勝利。當天，花卷東教頭佐佐木洋受訪時談到自己的夢想就是「希望他們能在WBC共同代表日本並肩作戰。如此一來，岩手的孩子們就會以他們為榜樣，努力練習」。

距離那天已經過了13年，兩人如今終於披上同隊戰袍，聯手出擊。

菊池去年12月與佐佐木聚餐時曾說，「如果真的（和大谷一起代表日本武士隊出賽），我會幫你準備門票，而且是好位置。」

