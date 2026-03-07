經典賽／日韓戰高永表先發 坦言有壓力「專注於本能」

世界棒球經典賽（WBC）日韓大戰將在今晚登場，韓國推出高永表先發對上菊池雄星，高永表坦言有壓力，但會專注於本能，「就算擔心，我也不會突然能投出150公里速球。」

根據韓聯社報導，高永表今天背負著要終結國際賽對日本10連敗的任務，他表示，自己是在到日本前3天接到先發通知，「每晚睡覺時都在苦惱，教練為什麼把對日戰交給我，也試著找出自己的答案」，並一直默默地為這場決戰做準備。

國際賽經驗豐富的高永表指出，國際賽每次結束都會留下遺憾，在投手丘都會想太多，不過這次打算一切交給自己的「本能」。高永表說：「以前總是很想表現好，但這次我會把那種想法放下、專注於本能，不管結果如何，我想用真正的感覺與打者對決。」

對於東京巨蛋是容易出現全壘打的球場、此次WBC比賽用球也較彈，高永表指出，「有壓力是事實，但就算擔心球場、球的彈性或大谷翔平，我也不會因此突然能投出150公里速球，我只會放空心態，在投手丘上保持攻擊性，在規定投球數內盡力壓制對手。」

高永表坦言，每次來到國家代表隊，都會有不能表現不好的巨大壓力，但他也換個角度想，「面對衛冕冠軍、又擁有眾多優秀球員的日本隊，我會以挑戰者的心態迎戰。」

而面對手感火燙的大谷翔平，韓聯社也以「該正面對決，還是乾脆保送？」為標題，表達了韓國隊的為難。韓媒提到，台灣隊在昨天對大谷翔平選擇勇敢對決，但大谷翔平轟出滿貫砲，單場3安打、5打點，付出了代價。

報導指出，若選擇正面對決大谷翔平，要擔心他強大的長打能力；不過若刻意閃躲他，又可能導致大量失分，日本整體打線手感都相當火燙，也讓韓國隊倍感壓力。