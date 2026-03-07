快訊

經典賽／日韓戰高永表先發 坦言有壓力「專注於本能」

中央社／ 首爾7日專電
高永表。 美聯社資料照
高永表。 美聯社資料照

世界棒球經典賽（WBC）日韓大戰將在今晚登場，韓國推出高永表先發對上菊池雄星，高永表坦言有壓力，但會專注於本能，「就算擔心，我也不會突然能投出150公里速球。」

根據韓聯社報導，高永表今天背負著要終結國際賽對日本10連敗的任務，他表示，自己是在到日本前3天接到先發通知，「每晚睡覺時都在苦惱，教練為什麼把對日戰交給我，也試著找出自己的答案」，並一直默默地為這場決戰做準備。

國際賽經驗豐富的高永表指出，國際賽每次結束都會留下遺憾，在投手丘都會想太多，不過這次打算一切交給自己的「本能」。高永表說：「以前總是很想表現好，但這次我會把那種想法放下、專注於本能，不管結果如何，我想用真正的感覺與打者對決。」

對於東京巨蛋是容易出現全壘打的球場、此次WBC比賽用球也較彈，高永表指出，「有壓力是事實，但就算擔心球場、球的彈性或大谷翔平，我也不會因此突然能投出150公里速球，我只會放空心態，在投手丘上保持攻擊性，在規定投球數內盡力壓制對手。」

高永表坦言，每次來到國家代表隊，都會有不能表現不好的巨大壓力，但他也換個角度想，「面對衛冕冠軍、又擁有眾多優秀球員的日本隊，我會以挑戰者的心態迎戰。」

而面對手感火燙的大谷翔平，韓聯社也以「該正面對決，還是乾脆保送？」為標題，表達了韓國隊的為難。韓媒提到，台灣隊在昨天對大谷翔平選擇勇敢對決，但大谷翔平轟出滿貫砲，單場3安打、5打點，付出了代價。

報導指出，若選擇正面對決大谷翔平，要擔心他強大的長打能力；不過若刻意閃躲他，又可能導致大量失分，日本整體打線手感都相當火燙，也讓韓國隊倍感壓力。

經典賽／打到瞬間就覺得會開轟 大谷翔平憶對台炸裂滿貫砲

經典賽／迎接台日大戰 日本教頭井端弘和：第一球開始積極進攻

經典賽／日本派山本由伸對中華 井端弘和一度說「是這樣嗎？」

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉投滿30球無失分 明天對南韓之戰確定不能登板

中華隊今天對捷克隊之戰一路大幅領先，第2任投手林昱珉用30球完成2.1局任務，由於已經達到大會規定球數，明天對南韓隊之確定無法登板。

經典賽／遭中華隊0:14提前扣倒 捷克教頭：懂台灣教頭昨天的心情了

中華隊昨天以0：13遭日本隊7局提前扣倒，今天面對捷克隊，打線大肆開火，提前7局以14：0結束比賽，捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）賽後誠實表示，「昨天台灣總教練賽後的心情，我現在完全明白了。」

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

中華隊今天在世界棒球經典賽對捷克隊之戰，開賽積極搶攻，首局就靠靈活戰術攻下兩分，費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是全隊在本屆賽事首支長打，打完前5局以9：0領先。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

