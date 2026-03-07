快訊

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
費爾柴德滿異砲。 特派記者 余承翰／東京攝影
費爾柴德滿異砲。 特派記者 余承翰／東京攝影

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

前兩戰對澳洲隊、日本隊合計連16局無得分寫下隊史最慘得分荒，中華隊今天對上捷克隊沒有退路，開賽鄭宗哲、費爾柴德接連擊出內野安打，還靠著雙盜壘戰術製造對手失誤，先跑回本屆中華隊在本屆賽會第1分，張育成補上安打再添分數，首局2：0領先。

2局上中華隊2出局後由陳晨威敲安展開攻勢，接著鄭宗哲、宋晟睿都獲保送上壘，滿壘局面下，費爾柴德一棒轟出中左外野方向的滿貫全壘打，全隊在本屆賽會的第一支長打就是全壘打，也是隊史在經典賽的第3發滿貫砲。

中華隊在4局上持續追加分數，鄭宗哲獲保送再盜上二壘，2出局後費爾柴德遭故意四壞球保送上壘，兩人也再次發動雙盜壘戰術，接著張育成用安打將兩人送回本壘得分，將比數拉開為8分差。團隊前4局就跑出6次盜壘成功，刷新經典賽單場紀錄（原紀錄：5次）。

5局上中華隊由林家正的二壘打展開攻勢，江坤宇安打、陳晨威高飛犧牲打追加1分。6局上靠著保送、安打，和連續3次四死球保送多添1分，陳晨威掃出2分打點二壘打，鄭宗哲的滾地球也帶有1分打點，將比數拉開至14：0的大幅領先。

中華隊此戰共用4名投手，合力封鎖對手。莊陳仲敖先發2.2局，被敲2支安打，送出4次三振，林昱珉中繼2.1局，被敲2安，送出3次三振，林凱威投1局製造3上3下，曾峻岳7下登板關門。打線全場跑出8次盜壘成功，包括鄭宗哲3次、費爾柴德3次、陳晨威、江坤宇各1次。

中華隊首戰以0：3遭澳洲隊完封，昨天更是只打7局遭衛冕軍日本隊以0：13提前結束比賽，但今天反成為「扣倒」對手的一方。

經典賽

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉投滿30球無失分 明天對南韓之戰確定不能登板

中華隊今天對捷克隊之戰一路大幅領先，第2任投手林昱珉用30球完成2.1局任務，由於已經達到大會規定球數，明天對南韓隊之確定無法登板。

經典賽／遭中華隊0:14提前扣倒 捷克教頭：懂台灣教頭昨天的心情了

中華隊昨天以0：13遭日本隊7局提前扣倒，今天面對捷克隊，打線大肆開火，提前7局以14：0結束比賽，捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）賽後誠實表示，「昨天台灣總教練賽後的心情，我現在完全明白了。」

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

中華隊今天在世界棒球經典賽對捷克隊之戰，開賽積極搶攻，首局就靠靈活戰術攻下兩分，費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是全隊在本屆賽事首支長打，打完前5局以9：0領先。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

