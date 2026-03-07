聽新聞
經典賽／林昱珉投滿30球無失分 明天對南韓之戰確定不能登板
中華隊今天對捷克隊之戰一路大幅領先，第2任投手林昱珉用30球完成2.1局任務，由於已經達到大會規定球數，明天對南韓隊之確定無法登板。
中華隊先發投手莊陳仲敖投2.2局，只被揮出兩支安打，投出4次三振；林昱珉在3局下2出局、一壘有人時接替投球 ，一直投到5局結束退場，被揮出兩支安打，投出3次三振，兩人聯手讓捷克一路掛零。
大會規定投手在一場比賽投滿30球，必須休一天才能再登板，中華隊明天對南韓隊之戰，林昱珉不能出場。
南韓隊原本鎖定林昱珉是必須提防的投手，明天確定不會交手，如果中華隊未能挺進八強，今天對捷克隊之戰將是他在本屆賽事唯一投球紀錄。
