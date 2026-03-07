經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

中華隊今天在世界棒球經典賽對捷克隊之戰，開賽積極搶攻，首局就靠靈活戰術攻下兩分，費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是全隊在本屆賽事首支長打，打完前5局以9：0領先。

中華隊在預賽前兩戰不敵澳洲、日本隊，合計只有4支安打，連16局未得分寫下隊史最慘紀錄，今天面對捷克先發投手諾瓦克（Jan Novak），鄭宗哲第1球突襲短打，點出內野安打開啟攻勢。

費爾柴德在1出局後也偷點成功，再度形成內野安打，兩人發動雙盜壘，捷克捕手瑟文卡（Martin Cervenka）傳三壘失誤，中華隊攻下本屆賽事第1分，接著張育成揮出安打攻下第2分。

費爾柴德2局上在2出局滿壘時，逮中諾瓦克83.2英里變速球，轟成中左外野方向滿貫砲，也是預賽C組第3支滿壘全壘打，中華隊拉大到6：0領先。

費爾柴德2局上轟出滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影

4局上中華隊攻勢再起，鄭宗哲獲保送、盜上二壘、費爾柴德再獲保送，兩人第2次發動雙盜壘，張育成揮出安打攻下兩分打點，領先差距變成8分。

5局上林家正揮出二壘打，江坤宇安打攻占一、三壘，陳晨威高飛犧牲打攻下全隊第9分，打完前5局以9：0大幅領先，全隊出現8支安打，

值得一提的是，經典賽過去單隊單場最多盜壘成功紀錄是5次，中華隊打完前5局已有7盜，包括鄭宗哲3次、費爾柴德2次、陳晨威、江坤宇各1次，確定寫下新紀錄。

中華隊兩名投手莊陳仲敖、林昱珉投完5局只被揮出4支安打，聯手投出7次三振，讓捷克一路掛零。