經典賽／賈吉開轟率美國15：5打垮巴西 曼尼之子雙響砲

「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）今天在個人經典賽第一打席就用全壘打宣告「法官升堂！」，美國隊全場雖僅這一轟，但有對手奉送的19次四死球保送，首戰以15：5擊敗巴西隊，快意過頭關；巴西隊全場6安有3發全壘打，包括拉米瑞茲（Lucas Ramirez）的雙響砲。

「史上最強美國隊」今天正式展開經典賽賽程，首戰對上巴西隊，面對西武獅隊日裔投手高橋波（Bo Takahashi），法官首打席先看了3顆壞球，接著抓準一顆紅中橫掃球（Sweeper），掃出中外野方向的2分全壘打，開賽就替美國隊打下領先優勢。

巴西隊打線在1局下也有所回應，前大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez）之子拉米瑞茲從美國隊先發韋伯（Logan Webb）手中敲出中外野陽春砲追回1分。

美國隊維持1分領先直到第5局，靠3次保送攻佔滿壘，巴克斯頓（Byron Buxton）挨觸身球送回壘上隊友，圖蘭（Brice Turang）補上二壘打一棒清壘，將比數拉開為8：1。

巴西隊在7局下持續追分，面對美國隊第2任投手瓦卡（Michael Wacha），先靠2支安打攻下1分，馬斯凱（Victor Mascai）再敲出2分打點全壘打，單局3分進帳。美國隊在8局上再添1分，下半局拉米瑞茲面對史皮爾（Gabe Speier）再轟一發右外野陽春砲，單場雙響砲。

9局上美國隊打了11個人次，僅出現3支安打，但獲得5次四壞球保送，搶下7分大局，讓比數形成10分差，最終也收下比賽勝利。

美國隊豪華打線首戰還沒太多機會展現強勢火力，全場敲10安，僅賈吉有全壘打表現，但獲得多達17次四壞球保送，還有2次觸身球保送；第9棒圖蘭單場3安4打點。

此戰美國隊動用4名投手，韋伯先發4局，因陽春砲失1分，送出6次三振，瓦卡3局失3分、送5K，史皮爾、米勒（Mason Miller）各投1局，全場讓巴西敲出6支安打（3轟）、吞下16次三振。