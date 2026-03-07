快訊

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

林襄、峮峮席捲WBC！登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日韓大戰在即 韓國總教練稱陣容「史上最強」

中央社／ 東京7日綜合外電報導
經典賽韓國隊。 路透
經典賽韓國隊。 路透

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，日本隊第二戰將迎戰韓國隊。韓國隊總教練柳志炫形容，韓國這次陣容為「史上最強」且補上強勁的右打。日媒指出，日本對此必須嚴加警戒。

日本隊與韓國隊今晚台北時間6時，將在東京巨蛋交鋒。

「每日新聞」今天報導，韓國5日首戰對上捷克大勝，全場轟出4支全壘打，包含文保景1局下一棒轟出滿貫砲、3局與5局惠康伯（Shay Whitcomb）連續兩個打席開轟，8局再靠瓊斯（Jahmai Jones）陽春砲，助韓國終場以11比4贏球，收下睽違17年的經典賽首戰勝利。

柳志炫回顧，「首戰並不容易，但滿貫砲讓球隊輕鬆不少」。

在經典賽開打前，韓國隊在日本職棒歐力士猛牛隊之間的熱身賽，敲出3支全壘打拿下8分。柳志炫強調，打線當時發揮良好的關鍵是「強勁的右打」。

他表示，執掌國家隊兵符前就認為「韓國過去的打線以左打為主，右打稀少最令人頭痛，而這個狀況也持續數年，相當令人苦惱」。

柳志炫指出，韓國這次徵召目前效力於美國職棒大聯盟MLB、具長打能力的右打惠康伯與瓊斯，再加上前一屆賽事仍在服兵役，但去年球季在韓國職棒敲出22轟的安賢民，以增強右打威力。而這讓左打主力李政厚（效力於舊金山巨人隊），前後有強勁的右打，使打線更具威脅性。

日韓之戰向來是雙方毫無保留的拚戰，經常出現經典場面。僅看經典賽的部分，兩隊在過去5屆賽事已交手9次，日本以5勝4敗略占上風。2025年11月強化賽首戰，日本以11比4大勝，但第二戰雙方互不相讓，以7比7平手。

柳志炫形容本屆韓國隊陣容為「史上最強」，打線左右兼備、火力十足。對此，報導指出，日本投手群必須全力以赴。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／大谷轟震撼滿貫砲 日本隊一級國際賽第4人

經典賽／兩大外援重砲加入平衡左右打 韓國隊主帥：苦惱3年終解決

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

經典賽／澳洲擊敗中華 韓媒：大混亂序幕讓韓國壓力升高

相關新聞

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉投滿30球無失分 明天對南韓之戰確定不能登板

中華隊今天對捷克隊之戰一路大幅領先，第2任投手林昱珉用30球完成2.1局任務，由於已經達到大會規定球數，明天對南韓隊之確定無法登板。

經典賽／遭中華隊0:14提前扣倒 捷克教頭：懂台灣教頭昨天的心情了

中華隊昨天以0：13遭日本隊7局提前扣倒，今天面對捷克隊，打線大肆開火，提前7局以14：0結束比賽，捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）賽後誠實表示，「昨天台灣總教練賽後的心情，我現在完全明白了。」

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

中華隊今天在世界棒球經典賽對捷克隊之戰，開賽積極搶攻，首局就靠靈活戰術攻下兩分，費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是全隊在本屆賽事首支長打，打完前5局以9：0領先。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。