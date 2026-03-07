經典賽／日韓大戰在即 韓國總教練稱陣容「史上最強」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，日本隊第二戰將迎戰韓國隊。韓國隊總教練柳志炫形容，韓國這次陣容為「史上最強」且補上強勁的右打。日媒指出，日本對此必須嚴加警戒。

日本隊與韓國隊今晚台北時間6時，將在東京巨蛋交鋒。

「每日新聞」今天報導，韓國5日首戰對上捷克大勝，全場轟出4支全壘打，包含文保景1局下一棒轟出滿貫砲、3局與5局惠康伯（Shay Whitcomb）連續兩個打席開轟，8局再靠瓊斯（Jahmai Jones）陽春砲，助韓國終場以11比4贏球，收下睽違17年的經典賽首戰勝利。

柳志炫回顧，「首戰並不容易，但滿貫砲讓球隊輕鬆不少」。

在經典賽開打前，韓國隊在日本職棒歐力士猛牛隊之間的熱身賽，敲出3支全壘打拿下8分。柳志炫強調，打線當時發揮良好的關鍵是「強勁的右打」。

他表示，執掌國家隊兵符前就認為「韓國過去的打線以左打為主，右打稀少最令人頭痛，而這個狀況也持續數年，相當令人苦惱」。

柳志炫指出，韓國這次徵召目前效力於美國職棒大聯盟MLB、具長打能力的右打惠康伯與瓊斯，再加上前一屆賽事仍在服兵役，但去年球季在韓國職棒敲出22轟的安賢民，以增強右打威力。而這讓左打主力李政厚（效力於舊金山巨人隊），前後有強勁的右打，使打線更具威脅性。

日韓之戰向來是雙方毫無保留的拚戰，經常出現經典場面。僅看經典賽的部分，兩隊在過去5屆賽事已交手9次，日本以5勝4敗略占上風。2025年11月強化賽首戰，日本以11比4大勝，但第二戰雙方互不相讓，以7比7平手。

柳志炫形容本屆韓國隊陣容為「史上最強」，打線左右兼備、火力十足。對此，報導指出，日本投手群必須全力以赴。