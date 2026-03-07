快訊

經典賽Live／「國防部長」張育成2分打點添火 四上中華8：0

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／「豆豆龍」排費仔打DH果真有效！費爾柴德滿貫砲 中華隊首支長打

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
費爾柴德敲出滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德敲出滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在本屆賽會的第一支長打，由台美混血「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出，而且還是一發滿貫砲，第二局一棒將中華隊的優勢擴大為6：0。

中華隊今天面對捷克隊，首局2分入袋，第2局靠1安打、2保送堆成滿壘，費爾柴德咬中83.2哩變速球，一棒送向左外野全壘打牆外，引爆東京巨蛋氣氛。

中華隊在前兩戰的4支安打都是一壘打，今天的前4安仍是短程安打，直到費爾柴德以滿貫砲霸氣為中華隊解鎖首支長打。

費爾柴德昨天就有界外全壘打演出，差點就能幫助中華隊開張分數，他口中的「Totoro」、中華隊總教練曾豪駒安排他此戰專注攻擊，擔任指定打擊，果真收到成效，前兩打席都敲安打，這發滿貫砲為中華隊打下6：0領先。

費爾柴德敲出身披中華隊球衣的第一轟，工作人員隨即請費仔簽球，希望可以換回那顆全壘打球。

費爾柴德特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德特派記者余承翰／東京攝影

費爾柴德特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德特派記者余承翰／東京攝影

費爾柴德特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德特派記者余承翰／東京攝影

經典賽

延伸閱讀

經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

經典賽／我遭日本7局「扣倒」 今對捷克求開張

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

相關新聞

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。

經典賽／「豆豆龍」排費仔打DH果真有效！費爾柴德滿貫砲 中華隊首支長打

中華隊在本屆賽會的第一支長打，由台美混血「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出，而且還是一發滿貫砲，第二局一棒將中華隊的優勢擴大為6：0。

經典賽／中華隊速度戰第1分入袋 中斷隊史最慘連16局未得分

中華隊在本屆賽會的第1分，終於出現！今天首局鄭宗哲面對第1球突襲短打，點出內野安打，開啟中華隊攻勢，單局攻下2分，也中斷隊史在經典賽最慘的連16局未得分。

經典賽／晉級希望尚未破滅！美國網紅戴中華隊帽子分析「終極條件」

台灣在經典賽0比13敗給日本，社群平台220萬追蹤的美國網紅Jomboy歐布萊恩頭戴台灣隊帽子，從台灣球迷角度提出分析，...

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。