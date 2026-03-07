經典賽／「豆豆龍」排費仔打DH果真有效！費爾柴德滿貫砲 中華隊首支長打

中華隊在本屆賽會的第一支長打，由台美混血「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出，而且還是一發滿貫砲，第二局一棒將中華隊的優勢擴大為6：0。

中華隊今天面對捷克隊，首局2分入袋，第2局靠1安打、2保送堆成滿壘，費爾柴德咬中83.2哩變速球，一棒送向左外野全壘打牆外，引爆東京巨蛋氣氛。

中華隊在前兩戰的4支安打都是一壘打，今天的前4安仍是短程安打，直到費爾柴德以滿貫砲霸氣為中華隊解鎖首支長打。

費爾柴德昨天就有界外全壘打演出，差點就能幫助中華隊開張分數，他口中的「Totoro」、中華隊總教練曾豪駒安排他此戰專注攻擊，擔任指定打擊，果真收到成效，前兩打席都敲安打，這發滿貫砲為中華隊打下6：0領先。

費爾柴德敲出身披中華隊球衣的第一轟，工作人員隨即請費仔簽球，希望可以換回那顆全壘打球。

費爾柴德特派記者余承翰／東京攝影

