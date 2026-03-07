經典賽／多明尼加「恐怖打線」3轟棒打尼加拉瓜 12：3旗開得勝

世界棒球經典賽（WBC）各組預賽今天全面展開，本屆以「恐怖打線」備受看好的多明尼加隊，今天在D組預賽首戰對上尼加拉瓜隊，開賽起意外打得有些辛苦，但火力在比賽後段持續加溫，8局下敲雙轟灌進6分，最終全場揮出14安（3轟），以12：3旗開得勝。

多明尼加隊此戰排出費城人隊王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，但開賽就被敲出2支安打，讓尼加拉瓜隊先馳得點，但3個出局數都用三振抓下，還因不死三振留下「單局4K」表現。多明尼加隊打線在1局下有所回應，馬提（Ketel Marte）長打追平比數，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的滾地球送回超前分。

桑契斯續投第2局仍擋不住尼加拉瓜隊攻勢持續失分，此戰僅投1.1局退場，被敲出6支安打，失3分（2分自責分），之後登板的投手則有效穩住局面，沒有再丟分數。多明尼加隊打線也在3局下靠羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的適時安打追平比數。

而多明尼加隊的「恐怖打線」在比賽後段才開始發威，6局下馬查多（Manny Machado）率先上場敲二壘打，米奈羅（Junior Caminero）接著轟出2分全壘打，打下勝利打點。7局下小葛雷諾在滿壘時擊出高飛犧牲打多添1分。

8局下羅德里奎茲一上場就轟出陽春全壘打，克魯茲（Oneil Cruz）接著在二、三壘有人時，一棒把球掃上馬林魚球場右外野第二層看台，用3分砲重擊對手，之後打線還持續追加分數，單局灌進6分，將比分拉開為9分差，最終也收下首戰勝利。