經典賽／多明尼加「恐怖打線」3轟棒打尼加拉瓜 12：3旗開得勝

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
多明尼加「恐怖打線」預賽首戰敲出14安包含3轟。 美國聯合通訊社

世界棒球經典賽（WBC）各組預賽今天全面展開，本屆以「恐怖打線」備受看好的多明尼加隊，今天在D組預賽首戰對上尼加拉瓜隊，開賽起意外打得有些辛苦，但火力在比賽後段持續加溫，8局下敲雙轟灌進6分，最終全場揮出14安（3轟），以12：3旗開得勝。

多明尼加隊此戰排出費城人隊王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，但開賽就被敲出2支安打，讓尼加拉瓜隊先馳得點，但3個出局數都用三振抓下，還因不死三振留下「單局4K」表現。多明尼加隊打線在1局下有所回應，馬提（Ketel Marte）長打追平比數，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的滾地球送回超前分。

桑契斯續投第2局仍擋不住尼加拉瓜隊攻勢持續失分，此戰僅投1.1局退場，被敲出6支安打，失3分（2分自責分），之後登板的投手則有效穩住局面，沒有再丟分數。多明尼加隊打線也在3局下靠羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的適時安打追平比數。

而多明尼加隊的「恐怖打線」在比賽後段才開始發威，6局下馬查多（Manny Machado）率先上場敲二壘打，米奈羅（Junior Caminero）接著轟出2分全壘打，打下勝利打點。7局下小葛雷諾在滿壘時擊出高飛犧牲打多添1分。

8局下羅德里奎茲一上場就轟出陽春全壘打，克魯茲（Oneil Cruz）接著在二、三壘有人時，一棒把球掃上馬林魚球場右外野第二層看台，用3分砲重擊對手，之後打線還持續追加分數，單局灌進6分，將比分拉開為9分差，最終也收下首戰勝利。

經典賽

相關新聞

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。

經典賽／「豆豆龍」排費仔打DH果真有效！費爾柴德滿貫砲 中華隊首支長打

中華隊在本屆賽會的第一支長打，由台美混血「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出，而且還是一發滿貫砲，第二局一棒將中華隊的優勢擴大為6：0。

經典賽／中華隊速度戰第1分入袋 中斷隊史最慘連16局未得分

中華隊在本屆賽會的第1分，終於出現！今天首局鄭宗哲面對第1球突襲短打，點出內野安打，開啟中華隊攻勢，單局攻下2分，也中斷隊史在經典賽最慘的連16局未得分。

經典賽／晉級希望尚未破滅！美國網紅戴中華隊帽子分析「終極條件」

台灣在經典賽0比13敗給日本，社群平台220萬追蹤的美國網紅Jomboy歐布萊恩頭戴台灣隊帽子，從台灣球迷角度提出分析，...

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

