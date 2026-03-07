快訊

經典賽Live／「國防部長」張育成2分打點添火 四上中華8：0

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／打到瞬間就覺得會開轟 大谷翔平憶對台炸裂滿貫砲

中央社／ 東京7日綜合外電報導
大谷翔平轟滿貫砲。 歐新社
大谷翔平轟滿貫砲。 歐新社

世界棒球經典賽（WBC）日本隊昨天首戰對上台灣，大谷翔平2局上轟出滿貫全壘打，帶動日本隊單局奪下10分。他賽後表示，「打到球的瞬間，就覺得會是全壘打」。

挑戰在經典賽連霸的日本昨天對上台灣，終場以13比0大勝，比賽提前在7局結束。洛杉磯道奇的日本球星大谷，在此役擔任「第1棒、指定打擊」，包含2局的滿貫砲在內，繳出4打數3安打、5打點的驚人成績。

他昨天在賽後首訪時表示，「這真的是一場很棒的比賽，也有很好的開始，我真的覺得是多虧了大家的加油，謝謝大家。」話一說完，全場響起熱烈的掌聲。

關於比賽期間日本隊成員多次做出得分時的「點茶」慶祝動作，大谷笑稱，「這是北山（亘基）努力想出來的，會繼續努力，希望之後也能繼續做下去。」

當時，2局上1人出局滿壘、1好2壞的情況下，大谷全力揮擊外角124公里的曲球後，球高高飛向右外野的觀眾席。這一轟的擊球初速為102.4英里（約164.8公里），飛行距離368英尺（約112.2公尺）。

他談到這支滿貫全壘打時說，「打到瞬間就覺得會進球。當時無論如何都想先馳得點，就算是外野高飛犧牲打也好，想先拿到1分。」而大谷這一擊也帶動攻勢，日本隊在2局攻下10分，創下三大國際賽單局最多得分紀錄。

而帶動攻勢的大谷回顧，「真的就是那一局奠定了勝利基礎。得分之後大家仍然保持專注，也能確實選到保送，我覺得比賽節奏掌握得很好，是一場很棒的比賽。」

雖然大谷在本月2日與3日的熱身賽，合計5打數無安打，但一進入正式比賽就判若兩人。

日本今晚台北時間6時將與韓國隊較量，大谷表示，「接下來會持續面對非常優秀的隊伍，希望大家先早點回家，好好睡一覺，為明天做好準備」。

他也說，「接下來會硬仗連連，但如果球迷能和球隊團結一心，一起幫整座球場炒熱氣氛，對我們會是很大的鼓舞，請大家多多支持。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／大谷「歪腰」滿貫轟太扯 教頭讚：有他好輕鬆

經典賽／中華隊單局失10分賽史新高 大谷翔平單局5打點也寫紀錄

經典賽／有大谷在好輕鬆！ 井端弘和也不解為何他進正賽秒甩低潮

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

相關新聞

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。

經典賽／「豆豆龍」排費仔打DH果真有效！費爾柴德滿貫砲 中華隊首支長打

中華隊在本屆賽會的第一支長打，由台美混血「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出，而且還是一發滿貫砲，第二局一棒將中華隊的優勢擴大為6：0。

經典賽／中華隊速度戰第1分入袋 中斷隊史最慘連16局未得分

中華隊在本屆賽會的第1分，終於出現！今天首局鄭宗哲面對第1球突襲短打，點出內野安打，開啟中華隊攻勢，單局攻下2分，也中斷隊史在經典賽最慘的連16局未得分。

經典賽／晉級希望尚未破滅！美國網紅戴中華隊帽子分析「終極條件」

台灣在經典賽0比13敗給日本，社群平台220萬追蹤的美國網紅Jomboy歐布萊恩頭戴台灣隊帽子，從台灣球迷角度提出分析，...

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。