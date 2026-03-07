經典賽／打到瞬間就覺得會開轟 大谷翔平憶對台炸裂滿貫砲

世界棒球經典賽（WBC）日本隊昨天首戰對上台灣，大谷翔平2局上轟出滿貫全壘打，帶動日本隊單局奪下10分。他賽後表示，「打到球的瞬間，就覺得會是全壘打」。

挑戰在經典賽連霸的日本昨天對上台灣，終場以13比0大勝，比賽提前在7局結束。洛杉磯道奇的日本球星大谷，在此役擔任「第1棒、指定打擊」，包含2局的滿貫砲在內，繳出4打數3安打、5打點的驚人成績。

他昨天在賽後首訪時表示，「這真的是一場很棒的比賽，也有很好的開始，我真的覺得是多虧了大家的加油，謝謝大家。」話一說完，全場響起熱烈的掌聲。

關於比賽期間日本隊成員多次做出得分時的「點茶」慶祝動作，大谷笑稱，「這是北山（亘基）努力想出來的，會繼續努力，希望之後也能繼續做下去。」

當時，2局上1人出局滿壘、1好2壞的情況下，大谷全力揮擊外角124公里的曲球後，球高高飛向右外野的觀眾席。這一轟的擊球初速為102.4英里（約164.8公里），飛行距離368英尺（約112.2公尺）。

他談到這支滿貫全壘打時說，「打到瞬間就覺得會進球。當時無論如何都想先馳得點，就算是外野高飛犧牲打也好，想先拿到1分。」而大谷這一擊也帶動攻勢，日本隊在2局攻下10分，創下三大國際賽單局最多得分紀錄。

而帶動攻勢的大谷回顧，「真的就是那一局奠定了勝利基礎。得分之後大家仍然保持專注，也能確實選到保送，我覺得比賽節奏掌握得很好，是一場很棒的比賽。」

雖然大谷在本月2日與3日的熱身賽，合計5打數無安打，但一進入正式比賽就判若兩人。

日本今晚台北時間6時將與韓國隊較量，大谷表示，「接下來會持續面對非常優秀的隊伍，希望大家先早點回家，好好睡一覺，為明天做好準備」。

他也說，「接下來會硬仗連連，但如果球迷能和球隊團結一心，一起幫整座球場炒熱氣氛，對我們會是很大的鼓舞，請大家多多支持。」