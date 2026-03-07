聽新聞
經典賽／中華隊速度戰第1分入袋 中斷隊史最慘連16局未得分
中華隊在本屆賽會的第1分，終於出現！今天首局鄭宗哲面對第1球突襲短打，點出內野安打，開啟中華隊攻勢，單局攻下2分，也中斷隊史在經典賽最慘的連16局未得分。
中華隊面對澳洲隊9局1分未得，面對日本隊7局以0：13遭到提前結束，合計16局打完還沒有分數進帳、打線只有4安打，今天大變陣面對捷克隊，尋求分數先入袋為安。
鄭宗哲面對第1球就偷點出內野安打，費爾柴德（Stuart Fairchild）點到投手方向，先發投手諾瓦克（Jan Novak）漏了一下處理不及，紀錄上又是一支內野安打，中華隊發動雙盜壘，捕手瑟文卡（Martin Cervenka）傳三壘失誤，中華隊先跑回第1分，張育成的安打再帶有1分打點。
