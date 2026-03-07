快訊

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

林襄、峮峮席捲WBC！登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／台灣球迷不減熱情 東京巨蛋外高喊Team Taiwan

中央社／ 記者戴雅真東京7日專電
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊第一局先馳得點，球迷興奮地歡呼慶祝。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊第一局先馳得點，球迷興奮地歡呼慶祝。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊昨晚不敵日本隊，今天「晚接午」再度出賽迎戰捷克隊。東京巨蛋周邊依舊湧入大批球迷到場應援，為台灣隊加油打氣。

台灣隊在預賽先後敗給澳洲與地主日本，但球迷支持的熱情絲毫不減。今天在東京巨蛋外圍，不時可以聽到球迷高喊「台灣加油」、「Team Taiwan」的聲音。

有球迷從首戰開始就到場支持，今天也持續進場應援，只想對球員說：「辛苦了，我們是最棒的。」

此外，風潮音樂創辦人楊錦聰也與陶笛演奏家「陶笛阿志」現身東京巨蛋周邊，發放為台灣隊加油的應援旗幟，短短幾分鐘便被球迷領取一空。

楊錦聰表示，雖然台灣隊已吞下兩敗，但現場氣氛依然十分熱烈，「大家的心都在一起」。他說，儘管比賽輸了，但支持台灣隊的心情沒有改變，大家仍然聚在一起為球隊加油打氣。

他也強調，比賽的輸贏並不是最重要的，重要的是大家能夠團結在一起，把加油聲傳遞出去，「讓全世界都聽到來自台灣的加油聲。」

對於今天與捷克隊的比賽，楊錦聰也期待台灣隊能全力以赴，相信球隊能打出好表現，「希望球迷不只是能為他們加油，更能一起為勝利慶祝。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／台灣球迷高喊Team Taiwan 「台灣認同」引外媒關注

經典賽／賈永婕台日戰現身應援 日球迷喊「12強雪恥」

TEAM TAIWAN！賴清德受訪談經典賽 不忘身旁的「王牌投手」吳誠文

卓榮泰：不能只有贏球才愛「Team Taiwan」 繼續迎戰每場硬仗

相關新聞

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

終結連兩戰遭完封的窘境，中華隊今天在本屆世界棒球經典賽（WBC）第3場比賽面對捷克隊，打線回神，全場掃出11支安打，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）一發重磅滿貫砲，還跑出破大會紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14：0提前結束比賽，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／中華隊不需「完美的長打」 曾豪駒：有發揮出自己的優勢

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）提前7局以14：0擊敗捷克隊開胡，晉級8強尚未絕望，總教練曾豪駒表示：「悶了兩場，這場比賽大家有把自己的優勢展現出來，明天會全力以赴、背水一戰，不用想太多，好好把勝利拿下來。」

經典賽／林昱珉投滿30球無失分 明天對南韓之戰確定不能登板

中華隊今天對捷克隊之戰一路大幅領先，第2任投手林昱珉用30球完成2.1局任務，由於已經達到大會規定球數，明天對南韓隊之確定無法登板。

經典賽／遭中華隊0:14提前扣倒 捷克教頭：懂台灣教頭昨天的心情了

中華隊昨天以0：13遭日本隊7局提前扣倒，今天面對捷克隊，打線大肆開火，提前7局以14：0結束比賽，捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）賽後誠實表示，「昨天台灣總教練賽後的心情，我現在完全明白了。」

經典賽／費爾柴德、張育成大爆發 中華隊盜壘破大會紀錄

中華隊今天在世界棒球經典賽對捷克隊之戰，開賽積極搶攻，首局就靠靈活戰術攻下兩分，費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上轟出滿壘全壘打，也是全隊在本屆賽事首支長打，打完前5局以9：0領先。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。