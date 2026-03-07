經典賽／台灣球迷不減熱情 東京巨蛋外高喊Team Taiwan

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊昨晚不敵日本隊，今天「晚接午」再度出賽迎戰捷克隊。東京巨蛋周邊依舊湧入大批球迷到場應援，為台灣隊加油打氣。

台灣隊在預賽先後敗給澳洲與地主日本，但球迷支持的熱情絲毫不減。今天在東京巨蛋外圍，不時可以聽到球迷高喊「台灣加油」、「Team Taiwan」的聲音。

有球迷從首戰開始就到場支持，今天也持續進場應援，只想對球員說：「辛苦了，我們是最棒的。」

此外，風潮音樂創辦人楊錦聰也與陶笛演奏家「陶笛阿志」現身東京巨蛋周邊，發放為台灣隊加油的應援旗幟，短短幾分鐘便被球迷領取一空。

楊錦聰表示，雖然台灣隊已吞下兩敗，但現場氣氛依然十分熱烈，「大家的心都在一起」。他說，儘管比賽輸了，但支持台灣隊的心情沒有改變，大家仍然聚在一起為球隊加油打氣。

他也強調，比賽的輸贏並不是最重要的，重要的是大家能夠團結在一起，把加油聲傳遞出去，「讓全世界都聽到來自台灣的加油聲。」

對於今天與捷克隊的比賽，楊錦聰也期待台灣隊能全力以赴，相信球隊能打出好表現，「希望球迷不只是能為他們加油，更能一起為勝利慶祝。」