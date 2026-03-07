快訊

影／台球迷東京巨蛋集氣 盼中華隊對捷克打線開張

攝影中心／ 特派記者余承翰／東京攝影
東京巨蛋外一早就出現長長排隊人龍，不少台灣球迷到場集氣，氣氛宛如主場。特派記者余承翰／東京攝影
東京巨蛋外一早就出現長長排隊人龍，不少台灣球迷到場集氣，氣氛宛如主場。特派記者余承翰／東京攝影

2026年世界棒球經典賽在東京巨蛋進行，中華隊今天迎戰捷克，雖然前兩場打線熄火、仍在尋求本屆賽會第1分，依舊吸引大批台灣球迷到場應援。比賽開打前，東京巨蛋外一早就出現長長排隊人龍，不少球迷身穿中華隊球衣、手持國旗與加油道具，氣氛宛如主場。

由於賽事門票相當搶手，部分球迷沒有票，只能在場外舉牌「徵票」。球迷表示，能在國際大賽中看到中華隊出賽非常難得，即使遠赴日本也覺得值得。球迷說看到這麼多台灣人齊聚東京巨蛋替中華隊加油，感覺非常感動，「好像整個台灣都搬到日本來了」。

經典賽中華隊今午對上捷克隊，許多台灣球迷排隊進入東京巨蛋加油，期許中華隊今天打線開張。特派記者余承翰／東京攝影
經典賽中華隊今午對上捷克隊，許多台灣球迷排隊進入東京巨蛋加油，期許中華隊今天打線開張。特派記者余承翰／東京攝影

經典賽中華隊今午對上捷克隊，許多台灣球迷排隊進入東京巨蛋加油，期許中華隊今天打線開。特派記者余承翰／東京攝影
經典賽中華隊今午對上捷克隊，許多台灣球迷排隊進入東京巨蛋加油，期許中華隊今天打線開。特派記者余承翰／東京攝影

有球迷在東京巨蛋前徵票，期許有機會進場為中華隊加油。特派記者余承翰／東京攝影
有球迷在東京巨蛋前徵票，期許有機會進場為中華隊加油。特派記者余承翰／東京攝影

經典賽

相關新聞

經典賽Live／中華雙盜壘捷克暴傳 一上先馳得點1：0領先

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊專注攻擊。

經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊專注攻擊。

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

經典賽／中華隊投打數字都是後段班 打擊率0.075毫無威脅

中華隊今天將在世界棒球經典賽第3戰對決捷克隊，投打表現必須趕快找回水準，尤其打線在前兩場比賽幾乎沒有表現，合計53次打數4支安打，團隊打擊率只有0.075，對澳洲、日本隊完全不構成威脅。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

