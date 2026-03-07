聽新聞
0:00 / 0:00
影／台球迷東京巨蛋集氣 盼中華隊對捷克打線開張
2026年世界棒球經典賽在東京巨蛋進行，中華隊今天迎戰捷克，雖然前兩場打線熄火、仍在尋求本屆賽會第1分，依舊吸引大批台灣球迷到場應援。比賽開打前，東京巨蛋外一早就出現長長排隊人龍，不少球迷身穿中華隊球衣、手持國旗與加油道具，氣氛宛如主場。
由於賽事門票相當搶手，部分球迷沒有票，只能在場外舉牌「徵票」。球迷表示，能在國際大賽中看到中華隊出賽非常難得，即使遠赴日本也覺得值得。球迷說看到這麼多台灣人齊聚東京巨蛋替中華隊加油，感覺非常感動，「好像整個台灣都搬到日本來了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。