影／台球迷東京巨蛋集氣 盼中華隊對捷克打線開張

2026年世界棒球經典賽在東京巨蛋進行，中華隊今天迎戰捷克，雖然前兩場打線熄火、仍在尋求本屆賽會第1分，依舊吸引大批台灣球迷到場應援。比賽開打前，東京巨蛋外一早就出現長長排隊人龍，不少球迷身穿中華隊球衣、手持國旗與加油道具，氣氛宛如主場。

由於賽事門票相當搶手，部分球迷沒有票，只能在場外舉牌「徵票」。球迷表示，能在國際大賽中看到中華隊出賽非常難得，即使遠赴日本也覺得值得。球迷說看到這麼多台灣人齊聚東京巨蛋替中華隊加油，感覺非常感動，「好像整個台灣都搬到日本來了」。

經典賽中華隊今午對上捷克隊，許多台灣球迷排隊進入東京巨蛋加油，期許中華隊今天打線開張。特派記者余承翰／東京攝影

