聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控
中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」
陳傑憲的打擊手套，在左手食指部分剪了一個洞，練打時轟出3支全壘打，中華隊總教練曾豪駒在一旁觀察，不斷露出笑容；陳傑憲表示，自己的企圖心很強，很想在場上表現，現在至少還能站在球場，盡目前最大努力做這件事。
「很感謝教練團給我空間和時間去試。」陳傑憲透露，目前打擊還可以，這些痛還是可以掌控，這只是練習，不知比賽會發生什麼事，「至少我現在是準備好的。」
賽前練打展現長打砲火，吸引台灣球迷目光，陳傑憲表示，就是試試看想做到什麼程度，感謝教練團給了這麼大空間，把目前狀況準備好去比賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。