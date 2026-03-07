經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

陳傑憲的打擊手套，在左手食指部分剪了一個洞，練打時轟出3支全壘打，中華隊總教練曾豪駒在一旁觀察，不斷露出笑容；陳傑憲表示，自己的企圖心很強，很想在場上表現，現在至少還能站在球場，盡目前最大努力做這件事。

「很感謝教練團給我空間和時間去試。」陳傑憲透露，目前打擊還可以，這些痛還是可以掌控，這只是練習，不知比賽會發生什麼事，「至少我現在是準備好的。」

賽前練打展現長打砲火，吸引台灣球迷目光，陳傑憲表示，就是試試看想做到什麼程度，感謝教練團給了這麼大空間，把目前狀況準備好去比賽。