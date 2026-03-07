經典賽／大谷翔平轟垮中華隊！稱「精彩比賽」25分鐘閃人：想回家休息

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

2026-03-07 10:38