經典賽／大谷翔平轟垮中華隊！稱「精彩比賽」25分鐘閃人：想回家休息
昨（6日）世界棒球經典賽台日大戰，中華隊遭日本隊7局0：13完封。比賽結束後大谷翔平表示「希望能早點回家休息」，快閃賽後訪問。
大谷翔平在第2局滿壘局面下揮出滿貫砲，打下4：0的領先，日本隊接著攻勢不斷，最終以13：0完封中華隊。亞洲棒球總會會長特助周思齊對大谷翔平的表現大感震撼，體育主播徐展元也發文表示佩服，期待台灣棒球再精進。
根據日媒《西スポWEB OTTO!》報導，大谷翔平在賽後接受訪問時表示：「這是一場精彩的比賽，我們的開局不錯，我認為這都要感謝球迷們的支持」。對於即將面臨的賽事，大谷翔平表示，接下來將與厲害的隊伍連續交鋒，「希望大家都能早點回家、好好休息，為明天做好準備」。
比賽晚上9點45分結束，大谷翔平晚上10點10分就離開了，賽後25分鐘離場，被日媒《ライブドアニュース》形容是「高速返家（超速帰宅）」。
今（7日）中華隊11時對上捷克，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。日本隊則將於18時對上南韓。
