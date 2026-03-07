經典賽／日澳打者型態大不同 林詩翔抱持「我不要輸給你」想法去對決

台鋼雄鷹隊終結者林詩翔前兩場都登板，今天按規定要休兵1天，談到來到東京巨蛋後的出賽，他說自己的策略只有一個，不用去分打者是誰，只有分左打、右打，碰到了，「就是全力丟球。」他坦言日本打者每個都能力超強，自己只抱持著「我不要輸給你」的想法去對決。

林詩翔首戰面對澳洲隊投1局被敲1安打、無失分，第二戰面對日本隊在7局上接手兩出局、一二壘有人局面，1球讓岡本和真擊出右外野飛球出局。經典賽規定投手不可連續3天出賽，確定他不會在今天面對捷克隊的比賽登板。

林詩翔表示，給自己的提醒是盡量不要太亢奮，因為亢奮就會變成壓力，身體會因此緊繃，在台北大巨蛋對上軟銀的比賽，可能就是因為太亢奮，導致技術沒辦法好好發揮出來，「來到東京，盡量讓自己保持專注心態去準備。」

談到兩隊打者差異，林詩翔解析，「澳洲可能比較美式，純力量表現的打者居多，日本頂尖打者每個上來能力超強，我只帶著我不要輸給你的心態去對決，如果帶著害怕的心情，可能連投出去都不敢投吧！」林詩翔也透露，「每位教練都有給我很棒的建議，跟我說他們以前的經驗，剩下的就是看我怎麼運用他們傳承給我經驗去發揮表現。」