經典賽／日澳打者型態大不同 林詩翔抱持「我不要輸給你」想法去對決

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
林詩翔在世界棒球經典賽連兩天登板，合計1.1局無失分。特派記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊終結者林詩翔前兩場都登板，今天按規定要休兵1天，談到來到東京巨蛋後的出賽，他說自己的策略只有一個，不用去分打者是誰，只有分左打、右打，碰到了，「就是全力丟球。」他坦言日本打者每個都能力超強，自己只抱持著「我不要輸給你」的想法去對決。

林詩翔首戰面對澳洲隊投1局被敲1安打、無失分，第二戰面對日本隊在7局上接手兩出局、一二壘有人局面，1球讓岡本和真擊出右外野飛球出局。經典賽規定投手不可連續3天出賽，確定他不會在今天面對捷克隊的比賽登板。

林詩翔表示，給自己的提醒是盡量不要太亢奮，因為亢奮就會變成壓力，身體會因此緊繃，在台北大巨蛋對上軟銀的比賽，可能就是因為太亢奮，導致技術沒辦法好好發揮出來，「來到東京，盡量讓自己保持專注心態去準備。」

談到兩隊打者差異，林詩翔解析，「澳洲可能比較美式，純力量表現的打者居多，日本頂尖打者每個上來能力超強，我只帶著我不要輸給你的心態去對決，如果帶著害怕的心情，可能連投出去都不敢投吧！」林詩翔也透露，「每位教練都有給我很棒的建議，跟我說他們以前的經驗，剩下的就是看我怎麼運用他們傳承給我經驗去發揮表現。」

經典賽Live／中華雙盜壘捷克暴傳 一上先馳得點1：0領先

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定

經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊專注攻擊。

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

經典賽／中華隊投打數字都是後段班 打擊率0.075毫無威脅

中華隊今天將在世界棒球經典賽第3戰對決捷克隊，投打表現必須趕快找回水準，尤其打線在前兩場比賽幾乎沒有表現，合計53次打數4支安打，團隊打擊率只有0.075，對澳洲、日本隊完全不構成威脅。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

