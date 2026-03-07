經典賽／中華隊背水一戰對決捷克！莊陳仲敖先發搶首勝 運彩賠率看好

中華隊在經典賽前兩戰接連不敵澳洲與日本，更慘吞16局「鴨蛋」，陷入退無可退的絕境，今天中午面對捷克不僅被視為延續晉級希望的關鍵戰役，更是攸關能否保住下屆經典賽資格的「生死戰」。

儘管中華隊勝場尚未開胡，打擊狀態也跌到谷底，但台灣運彩仍對這場台捷大戰展現高度信心。根據最新公布的賠率，在最受關注的「不讓分」勝負盤中，中華隊賠率僅1.11，而捷克則為3.15，顯示投注市場普遍看好中華隊能順利拿下首勝。若從讓分盤來看，中華隊則是要讓到3.5分，賠率1.62；捷克受讓3.5分賠率則為1.71，雖然有所差距，但從捷克賠率逐漸下降，也顯示許多人對於中華隊要讓到3.5分抱持質疑。此外，本場比賽的總得分盤設定為8.5分。

中華隊此戰將派出旅美投手莊陳仲敖先發登板。效力於奧克蘭運動家體系的他被寄予厚望，期盼能夠壓制捷克打線，為球隊奠定勝利基礎。

莊陳仲敖上一次實戰是在美國時間2月26日現身大聯盟熱身賽，當時投2局共29球，以目前備戰節奏來看，此役球數預計不會太多，可能落在50球左右，預計投3至4局。

中華隊在投手戰力上仍有調度空間，包括林昱珉、林維恩等旅美投手尚未登板，加上牛棚的陳冠宇、張奕、林凱威以及曾峻岳等主力投手都可隨時投入戰局，在打擊嚴重低潮之際，教練團勢必得動用主力投手，採取全力應戰策略。

不過，中華隊前兩戰最大的問題仍在打線。面對澳洲與日本兩場比賽，中華隊不僅吞下二連敗，更一分未得，攻擊火力明顯受限。此役若想擊敗捷克，打線能否及時甦醒將是勝負關鍵。

捷克隊雖然棒球仍處於發展階段，但全隊士氣高昂，展現享受比賽的拚戰精神，在國際賽場上也多次展現韌性，令對手欽佩，是中華隊不可大意之處。本場比賽他們將派出左投諾瓦克（Jan Novak）先發。據了解，諾瓦克平時主業經營帽子生意，是典型的「斜槓球員」，也展現歐洲棒球發展的特殊樣貌。

中華隊若能在此戰擊敗捷克，不僅能終止連敗、提振士氣，也能在小組戰局中保住最後一線晉級機會。接下來面對韓國的比賽同樣至關重要，若能連拿兩勝，將有機會將戰績拉回2勝2敗，並期待小組形成互咬局面。

反之，如果此役再度落敗，中華隊不僅晉級希望破滅，甚至可能面臨分組墊底、下屆必須從資格賽重新出發的極度不利局面。