快訊

「送別小胖老師」袁惟仁靈堂曝光！遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽Live／全台集氣觀戰！中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊背水一戰對決捷克！莊陳仲敖先發搶首勝 運彩賠率看好

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊面臨背水一戰。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊面臨背水一戰。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在經典賽前兩戰接連不敵澳洲與日本，更慘吞16局「鴨蛋」，陷入退無可退的絕境，今天中午面對捷克不僅被視為延續晉級希望的關鍵戰役，更是攸關能否保住下屆經典賽資格的「生死戰」。

儘管中華隊勝場尚未開胡，打擊狀態也跌到谷底，但台灣運彩仍對這場台捷大戰展現高度信心。根據最新公布的賠率，在最受關注的「不讓分」勝負盤中，中華隊賠率僅1.11，而捷克則為3.15，顯示投注市場普遍看好中華隊能順利拿下首勝。若從讓分盤來看，中華隊則是要讓到3.5分，賠率1.62；捷克受讓3.5分賠率則為1.71，雖然有所差距，但從捷克賠率逐漸下降，也顯示許多人對於中華隊要讓到3.5分抱持質疑。此外，本場比賽的總得分盤設定為8.5分。

中華隊此戰將派出旅美投手莊陳仲敖先發登板。效力於奧克蘭運動家體系的他被寄予厚望，期盼能夠壓制捷克打線，為球隊奠定勝利基礎。

莊陳仲敖上一次實戰是在美國時間2月26日現身大聯盟熱身賽，當時投2局共29球，以目前備戰節奏來看，此役球數預計不會太多，可能落在50球左右，預計投3至4局。

中華隊在投手戰力上仍有調度空間，包括林昱珉、林維恩等旅美投手尚未登板，加上牛棚的陳冠宇、張奕、林凱威以及曾峻岳等主力投手都可隨時投入戰局，在打擊嚴重低潮之際，教練團勢必得動用主力投手，採取全力應戰策略。

不過，中華隊前兩戰最大的問題仍在打線。面對澳洲與日本兩場比賽，中華隊不僅吞下二連敗，更一分未得，攻擊火力明顯受限。此役若想擊敗捷克，打線能否及時甦醒將是勝負關鍵。

捷克隊雖然棒球仍處於發展階段，但全隊士氣高昂，展現享受比賽的拚戰精神，在國際賽場上也多次展現韌性，令對手欽佩，是中華隊不可大意之處。本場比賽他們將派出左投諾瓦克（Jan Novak）先發。據了解，諾瓦克平時主業經營帽子生意，是典型的「斜槓球員」，也展現歐洲棒球發展的特殊樣貌。

中華隊若能在此戰擊敗捷克，不僅能終止連敗、提振士氣，也能在小組戰局中保住最後一線晉級機會。接下來面對韓國的比賽同樣至關重要，若能連拿兩勝，將有機會將戰績拉回2勝2敗，並期待小組形成互咬局面。

反之，如果此役再度落敗，中華隊不僅晉級希望破滅，甚至可能面臨分組墊底、下屆必須從資格賽重新出發的極度不利局面。

經典賽

相關新聞

經典賽Live／中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定

經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊專注攻擊。

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

經典賽／中華隊投打數字都是後段班 打擊率0.075毫無威脅

中華隊今天將在世界棒球經典賽第3戰對決捷克隊，投打表現必須趕快找回水準，尤其打線在前兩場比賽幾乎沒有表現，合計53次打數4支安打，團隊打擊率只有0.075，對澳洲、日本隊完全不構成威脅。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。