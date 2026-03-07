經典賽／大谷翔平還記得他 張育成看他暴力轟：碰一下就全壘打

大谷翔平昨天用球棒震撼中華隊，張育成過去曾在大聯盟場上與他交鋒，昨天賽前列隊、三壘碰到時都有與他打招呼，大谷翔平也還記得他。看到大谷的全壘打，張育成說他的力量就擺在那裡，「碰一下就全壘打，他的實力就是這樣，算是正常吧！」

中華隊昨天以0：13不敵日本隊，大谷翔平單場3安打、滿貫砲、5分打點，首打席先敲二壘打，再推進三壘，畫面捕捉到他與三壘手張育成有互動、聊天，今天被問到兩人的對話內容，張育成表示，就是正常打招呼。

張育成透露，大谷翔平還記得自己，賽前列隊時兩人就有打招呼時，「他在三壘時，很focus在比賽，就只有單純打招呼而已，也沒有多講什麼，吉田（吉田正尚）就有握手，問他好不好。」大谷第二打席敲滿貫砲，直接重擊中華隊，張育成說震撼，但也認為這就是他的實力。

中華隊經歷一場慘敗，鄭宗哲昨天賽後表示，雙方實力不在同一個等級，這是全台灣都要認清的事實，只能繼續加油、繼續努力。

「就像宗哲說的，真的差滿多。」張育成也說，日本隊聚集多位大聯盟選手、資深選手，日職都是最強的選手來打，雙方實力確實有落差，「我們也要去接受這個事實，看到他們這樣，自己也要做更多付出、努力，哪天也可能比他們更強也不一定。」

中華隊馬上要在今天中午面對捷克隊，張育成表示，自己的個性比較快忘記前一天的事，「今天就新的一天、新的挑戰，希望我們可以順利得分，甚至打下更多分數，拿下這場勝利，還有明天的韓國戰，團隊先專注在得分這一塊，先得分氣勢會比較好。」