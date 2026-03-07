快訊

「送別小胖老師」袁惟仁靈堂曝光！遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽Live／全台集氣觀戰！中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／大谷翔平還記得他 張育成看他暴力轟：碰一下就全壘打

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽台日之戰，中華隊張育成敲出安打。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽台日之戰，中華隊張育成敲出安打。特派記者余承翰／東京攝影

大谷翔平昨天用球棒震撼中華隊，張育成過去曾在大聯盟場上與他交鋒，昨天賽前列隊、三壘碰到時都有與他打招呼，大谷翔平也還記得他。看到大谷的全壘打，張育成說他的力量就擺在那裡，「碰一下就全壘打，他的實力就是這樣，算是正常吧！」

中華隊昨天以0：13不敵日本隊，大谷翔平單場3安打、滿貫砲、5分打點，首打席先敲二壘打，再推進三壘，畫面捕捉到他與三壘手張育成有互動、聊天，今天被問到兩人的對話內容，張育成表示，就是正常打招呼。

張育成透露，大谷翔平還記得自己，賽前列隊時兩人就有打招呼時，「他在三壘時，很focus在比賽，就只有單純打招呼而已，也沒有多講什麼，吉田（吉田正尚）就有握手，問他好不好。」大谷第二打席敲滿貫砲，直接重擊中華隊，張育成說震撼，但也認為這就是他的實力。

中華隊經歷一場慘敗，鄭宗哲昨天賽後表示，雙方實力不在同一個等級，這是全台灣都要認清的事實，只能繼續加油、繼續努力。

「就像宗哲說的，真的差滿多。」張育成也說，日本隊聚集多位大聯盟選手、資深選手，日職都是最強的選手來打，雙方實力確實有落差，「我們也要去接受這個事實，看到他們這樣，自己也要做更多付出、努力，哪天也可能比他們更強也不一定。」

中華隊馬上要在今天中午面對捷克隊，張育成表示，自己的個性比較快忘記前一天的事，「今天就新的一天、新的挑戰，希望我們可以順利得分，甚至打下更多分數，拿下這場勝利，還有明天的韓國戰，團隊先專注在得分這一塊，先得分氣勢會比較好。」

大谷翔平昨天在上三壘後與張育成打招呼。特派記者余承翰／攝影
大谷翔平昨天在上三壘後與張育成打招呼。特派記者余承翰／攝影

經典賽

延伸閱讀

經典賽／唯一解決大谷…沙子宸：對上他 每球都要精準

經典賽／大谷「歪腰」滿貫轟太扯 教頭讚：有他好輕鬆

經典賽／中華隊單局失10分賽史新高 大谷翔平單局5打點也寫紀錄

經典賽／有大谷在好輕鬆！ 井端弘和也不解為何他進正賽秒甩低潮

相關新聞

經典賽Live／中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定

經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊專注攻擊。

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

經典賽／中華隊投打數字都是後段班 打擊率0.075毫無威脅

中華隊今天將在世界棒球經典賽第3戰對決捷克隊，投打表現必須趕快找回水準，尤其打線在前兩場比賽幾乎沒有表現，合計53次打數4支安打，團隊打擊率只有0.075，對澳洲、日本隊完全不構成威脅。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。