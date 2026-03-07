快訊

經典賽／委內瑞拉4分大局力克荷蘭　經典賽D組旗開得勝

中央社／ 邁阿密6日綜合外電報導
經典賽D組委內瑞拉贏得首戰。 路透通訊社
經典賽D組委內瑞拉贏得首戰。 路透通訊社

委內瑞拉今天在2026年世界棒球經典賽（WBC）D組首戰5局下灌進4分，終場6比2擊敗荷蘭。

根據美國職棒大聯盟MLB官網，委內瑞拉隊總教練羅培茲（Omar López）在比賽開打前說：「相信自己能贏非常重要。我們站在這裡不是偶然。我們懷抱目標。」

儘管外界普遍認為多明尼加是D組奪冠熱門球隊，委內瑞拉和荷蘭的開幕戰仍被視為邁阿密最重要的比賽之一，最終可能決定誰能晉級8強賽。

荷蘭隊總教練瓊斯（Andruw Jones）說：「我們有一局表現不好，他們抓住了機會。現在我們知道該怎麼做，明天我們會打得更好。」

委內瑞拉強棒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）1局下敲出二壘安打，球迷爆出如雷歡呼聲。1出局後阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出左外野方向滾地安打送回阿庫尼亞 ，助委內瑞拉先馳得點。

荷蘭隊總教練瓊斯（Andruw Jones）的兒子德魯（Druw Jones）2局上適時安打送回隊友追平。不過委內瑞拉的薩諾哈（Javier Sanoja）2局下轟出陽春全壘打要回領先。

雙方僵持一陣子後，委內瑞拉5局下面對右投艾斯特尼斯塔（Jaydenn Estanista）展開攻勢，靠著觸身球、保送與短打安打攻占滿壘，點燃4分大局。

德魯6局上高飛犧牲打為荷蘭再添1分，但荷蘭後續攻勢無功而返，委內瑞拉以6比2拿下D組首勝。阿拉耶茲和康崔拉斯雙雙貢獻兩分打點。

首度參加經典賽的康崔拉斯說：「來到這裡宛如夢想成真。我的心態就是幫助球隊，努力控制自己的情緒。很多人都知道我很容易情緒波動，我今天在這方面表現不錯。」

荷蘭明天將迎戰尼加拉瓜；委內瑞拉則對上以色列，力拚D組2連勝。

