經典賽／大谷翔平「滿貫砲」擊潰中華隊！徐展元大嘆佩服：盼台灣棒球再精進

中華隊前年在世界十二強棒球賽擊敗日本隊奪冠，昨（6日）經典賽的台日大戰備受關注，可惜中華隊以○比十三不敵地主日本隊。體育主播徐展元在臉書表達對大谷翔平的敬佩，期待中華隊再精進。

7日中華隊對上日本隊，第二局開始陷入夢靨，滿壘局面下，鄭浩均投出76.8哩（約124公里）的曲球，被大谷翔平一棒送出右外野全壘打牆，擊球初速102.4哩、飛行距離368呎。中信兄弟隊退役好手、亞洲棒球總會會長特助周思齊直擊這一幕，直呼大谷「用鈴木一朗的方式」轟出滿貫砲實在太誇張。

體育主播徐展元在臉書發文，表示對日本隊、對大谷翔平「只能佩服」，「我們技不如人，無話可說」，並展現對中華隊的期待，希望台灣棒球再精進。

中華隊接下來還有兩場比賽，今（7日）11時對捷克，此役先發打線出爐，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。