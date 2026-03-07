經典賽／大谷翔平單局5打點 WBC史上第一人

世界棒球經典賽（WBC）日本隊昨天首戰對上中華，2局上一口氣灌進10分創下經典賽史上單局最高分紀錄，球星大谷翔平單局5分打點也成為經典賽史上第一人。

日本隊第2局出現10分攻勢，打破2023年南韓對上中國隊時在第3局得8分的紀錄，當時南韓以22比2勝出。

大谷翔平昨天2局上轟出滿貫全壘打，帶動日本隊10分大局，個人單局5打點也創經典賽紀錄。日本隊最終以13比0獲勝。

日本今天晚間6時將迎戰南韓；中華則在上午11時對上捷克。