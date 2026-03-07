經典賽／中華隊0：13被扣倒！球迷點名他：巔峰期時壓得住日本

中華隊6日在世界棒球經典賽對戰地主日本隊，卻在二局上遭到猛烈攻勢，一口氣失掉10分，其中還包括大谷翔平轟出的滿貫全壘打，比賽在第七局提前結束，中華隊以0：13遭「扣倒」，成為C組目前唯一尚未得分的隊伍。對此，一名網友好奇，若是「全盛時期」的這位球星，是否有辦法壓制日本隊的火力？吸引大批網友討論。

這名網友在PTT以「全盛陳偉殷壓得住這支日本嗎？」為題，提到陳偉殷過去在日本職棒曾拿下「防禦率王」，旅美時期也累積59勝，實力備受肯定，好奇若台灣現在擁有全盛時期的他，是否有機會壓制日本強大的打線？

貼文一出後，不少網友都表示「全盛殷仔上的話，至少不會被扣倒...」、「可以，畢竟是大聯盟先發投手」、「可以，防禦率王欸開玩笑」、「全盛時期可以壓制央聯，6局失1-2分不是不可能」、「有機會，至少3局內可以壓制」、「可以，但是他應該不會接受徵召」、「說不行的會不會太小看他在日職跟美職活這麼久的實力」、「策略保送大谷，其他人認真投絕對有機會」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「壓不住，大谷一樣猛」、「大谷不會這麼輕鬆，但還是很難壓」、「原本我會說可以，但對面有個外星人」、「對面是大谷，不看好」、「壓住3局，後面還不是要被扣倒」、「壓得住又怎樣？7局一安打能看嗎」、「就算壓得住，打線不幫忙有什麼用」。

本站曾報導，中華隊以0：13敗給日本隊，就有網友在社群平台「Threads」預言，指出「13:0七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封」。比賽結束後，這篇文章湧入不少網友留言，紛紛直呼「預言家」、「未來人」、「棒球章魚哥」，吸引不少網友前來朝聖。