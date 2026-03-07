快訊

「送別小胖老師」袁惟仁靈堂曝光！遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽Live／全台集氣觀戰！中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊0：13被扣倒！球迷點名他：巔峰期時壓得住日本

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊6日輸給日本隊，全隊賽後在場中向球迷鞠躬致意。圖／特派記者余承翰攝影
中華隊6日輸給日本隊，全隊賽後在場中向球迷鞠躬致意。圖／特派記者余承翰攝影

中華隊6日在世界棒球經典賽對戰地主日本隊，卻在二局上遭到猛烈攻勢，一口氣失掉10分，其中還包括大谷翔平轟出的滿貫全壘打，比賽在第七局提前結束，中華隊以0：13遭「扣倒」，成為C組目前唯一尚未得分的隊伍。對此，一名網友好奇，若是「全盛時期」的這位球星，是否有辦法壓制日本隊的火力？吸引大批網友討論。

這名網友在PTT以「全盛陳偉殷壓得住這支日本嗎？」為題，提到陳偉殷過去在日本職棒曾拿下「防禦率王」，旅美時期也累積59勝，實力備受肯定，好奇若台灣現在擁有全盛時期的他，是否有機會壓制日本強大的打線？

貼文一出後，不少網友都表示「全盛殷仔上的話，至少不會被扣倒...」、「可以，畢竟是大聯盟先發投手」、「可以，防禦率王欸開玩笑」、「全盛時期可以壓制央聯，6局失1-2分不是不可能」、「有機會，至少3局內可以壓制」、「可以，但是他應該不會接受徵召」、「說不行的會不會太小看他在日職跟美職活這麼久的實力」、「策略保送大谷，其他人認真投絕對有機會」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「壓不住，大谷一樣猛」、「大谷不會這麼輕鬆，但還是很難壓」、「原本我會說可以，但對面有個外星人」、「對面是大谷，不看好」、「壓住3局，後面還不是要被扣倒」、「壓得住又怎樣？7局一安打能看嗎」、「就算壓得住，打線不幫忙有什麼用」。

本站曾報導，中華隊以0：13敗給日本隊，就有網友在社群平台「Threads」預言，指出「13:0七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封」。比賽結束後，這篇文章湧入不少網友留言，紛紛直呼「預言家」、「未來人」、「棒球章魚哥」，吸引不少網友前來朝聖。

經典賽 中華隊 陳偉殷 大谷翔平

延伸閱讀

他神準預言中華隊「0:13」敗給日本 網友稱奇 本尊曝真相

中華隊遭日本「扣倒」 他讚沒被隨便看待 日球迷擔心台灣人不再愛棒球

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

相關新聞

經典賽Live／中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定

經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊專注攻擊。

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

經典賽／中華隊投打數字都是後段班 打擊率0.075毫無威脅

中華隊今天將在世界棒球經典賽第3戰對決捷克隊，投打表現必須趕快找回水準，尤其打線在前兩場比賽幾乎沒有表現，合計53次打數4支安打，團隊打擊率只有0.075，對澳洲、日本隊完全不構成威脅。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。