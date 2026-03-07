快訊

經典賽／中華隊投打數字都是後段班 打擊率0.075毫無威脅

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
張育成是中華隊唯一揮出兩支安打的球員。特派記者余承翰／東京攝影
張育成是中華隊唯一揮出兩支安打的球員。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊今天將在世界棒球經典賽第3戰對決捷克隊，投打表現必須趕快找回水準，尤其打線在前兩場比賽幾乎沒有表現，合計53次打數4支安打，團隊打擊率只有0.075，對澳洲、日本隊完全不構成威脅。

中華隊目前連續16局沒有得分，創下隊史最慘紀錄，預賽前兩戰除了張育成貢獻兩支安打，其餘打者只有林安可、吉力吉撈．鞏冠各1安，而且都是短程一壘打，全隊未有長打表現。

中華隊打線目前吞下17次三振，和捷克隊並列大會最多，長打率更是最差數字，上壘率0.210、整體攻擊指數0.285都是不及格表現。

南韓、澳洲目前都有4支全壘打，捷克、日本各有1支，中華隊是預賽唯一未開轟的球隊。

再看投手群表現，中華隊前兩戰0：3輸給澳洲、0：13輸給日本，合計15局被揮出20支安打，包括3支全壘打，另有10次保送，失16分全是自責分，團隊防禦率9.60是分組最慘，被安打數、失分、自責分、保送暫時在大會排名墊底。

