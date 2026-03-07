經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。

中華隊今天由效力美職運動家隊的25歲右投莊陳仲敖先發，除了寄望好投之外，更關鍵的取勝之道來自打線能否發揮，前兩戰合計4安打造成0傷害。

反觀捷克隊前兩戰面對南韓、澳洲隊，以2成13打擊率敲出13安打、攻下5分，具備大聯盟資歷的瓦維拉（Terrin Vavra）有1轟，呈現出比中華隊還有期待感的火力。

此役打線出爐，讓主戰中外野手費爾柴德擔任指定打擊，總教練曾豪駒表示，讓他此役專注攻擊。

中華隊先發打線 第一棒 鄭宗哲 二壘 第二棒 宋晟睿 中外野 第三棒 費爾柴德 指定打擊 第四棒 張育成 三壘 第五棒 林安可 右外野 第六棒 吉力吉撈．鞏冠 一壘 第七棒 林家正 捕手 第八棒 江坤宇 游擊 第九棒 陳晨威 左外野 先發投手 莊陳仲敖

經典賽中華隊今午對上捷克隊，許多台灣球迷排隊進入東京巨蛋加油，期許中華隊今天打線開張。特派記者余承翰／東京攝影