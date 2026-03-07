經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
費爾柴德在台日大戰擊出界外全壘打，是中華隊最接近分數破蛋的時刻。特派記者余承翰／東京攝影
費爾柴德在台日大戰擊出界外全壘打，是中華隊最接近分數破蛋的時刻。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

中華隊打線昨天遭到日本投手壓制，分數一路掛蛋，第5局費爾柴德面對宮城大彌第1球出棒，掃向左外野看台，在標竿附近一掠而過，判決為界外，中華隊提出挑戰，左外野的中華隊應援區也屏息以待期待好消息，但經過輔助判決後維持原判，下一球就敲出滾地球出局。

費爾柴德兩戰累積5打數沒有安打、吞下4K，靠2次四壞保送上壘。

費爾柴德表示，前兩場比賽結果不如預期，這兩天合計看了25球左右，有3打席是選到滿球數，已經盡了自己所能，包括昨天與山本由伸的交手，有選到1個保送，這兩天也有些不錯的擊球，「有一球差點就全壘打，我自己都覺得那是全壘打。」他說有感覺到整體狀況是在提升，也很期待自己接下來的表現。

費爾柴德前兩戰扛中外野，今天直接在記者會上揭曉自己此役將擔任指定打擊、明天則是在外野出賽，「不管什麼位置，都會盡自己所能。」

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／我遭日本7局「扣倒」 今對捷克求開張

中華隊在東京巨蛋經歷難熬的一夜，以○比十三提前在七局遭到日本隊「扣倒」，中華隊在本屆世界棒球經典賽連兩場遭到完封，今天將在「晚接午」的賽程中面對捷克隊，由旅美投手莊陳仲敖尋求為中華隊開張勝場。

經典賽／大谷「歪腰」滿貫轟太扯 教頭讚：有他好輕鬆

只用「單刀」出賽，大谷翔平的刀刃已經鋒利足以刺痛中華隊，單場三安打、滿貫砲，以及破紀錄的單局五分打點，讓日本隊監督井端弘和都說：「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」

經典賽／唯一解決大谷…沙子宸：對上他 每球都要精準

中華隊昨天在東京巨蛋超過四萬兩千名球迷前，以十三分之差不敵地主日本隊，寫下歷屆經典賽對戰三場最慘紀錄，全隊深刻體驗日本隊豪華打線的恐怖，沙子宸四局上讓大谷翔平揮出一壘平飛球出局，他說：「大谷是世界級打者，大家都想對到他，把他解決掉。」

經典賽／中信金融園區直播趴台捷、台韓戰續加油

中國信託商業銀行長期支持中華隊征戰國際舞台，為了讓無法親赴現場的球迷零時差感受日本東京巨蛋的熱血賽況，特別與台北市體育局攜手，昨天起連續三天在台北市南港區的中國信託金融園區舉辦「We are together中信直播派對」，現場架設三百吋ＬＥＤ大螢幕，吸引上千名球迷到場，與中信兄弟棒球隊啦啦隊Passion Sisters一起為中華隊加油。

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，賽後總教練曾豪駒的一席話讓日本網友產生共鳴，紛紛為中華隊加油。 日媒「Daily Sports」報導指出，中華隊總教練曾豪駒賽後落淚並表示，「

