經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

中華隊打線昨天遭到日本投手壓制，分數一路掛蛋，第5局費爾柴德面對宮城大彌第1球出棒，掃向左外野看台，在標竿附近一掠而過，判決為界外，中華隊提出挑戰，左外野的中華隊應援區也屏息以待期待好消息，但經過輔助判決後維持原判，下一球就敲出滾地球出局。

費爾柴德兩戰累積5打數沒有安打、吞下4K，靠2次四壞保送上壘。

費爾柴德表示，前兩場比賽結果不如預期，這兩天合計看了25球左右，有3打席是選到滿球數，已經盡了自己所能，包括昨天與山本由伸的交手，有選到1個保送，這兩天也有些不錯的擊球，「有一球差點就全壘打，我自己都覺得那是全壘打。」他說有感覺到整體狀況是在提升，也很期待自己接下來的表現。

費爾柴德前兩戰扛中外野，今天直接在記者會上揭曉自己此役將擔任指定打擊、明天則是在外野出賽，「不管什麼位置，都會盡自己所能。」