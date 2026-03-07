經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

昨天提前在7局以0：13輸給日本隊，中華隊沒有太多喘息空間，今天馬上又要在午場面對捷克隊，兩隊目前都是0勝2敗，將有一隊在今天開張勝場，中華隊推出旅美投手莊陳仲敖把關此戰，捷克隊則是左投諾瓦克（Jan Novak）。

中華隊的晉級之路陷入困境，曾豪駒坦言，「這兩場結果沒有很好，比賽結束心情都沒有很好。過去的事情就是要趕快調整過來，大家都是職業選手，每天到球場就是要把狀態調整過來。」他說接下來面臨沒有退路，「每天就是想盡辦法幫助球隊。」

大賽期間，台灣球迷大批飛往日本為中華隊加油，曾豪駒也說：「在這次很多台灣球迷從台灣飛來，為了中華隊加油，讓我們非常感動，也感覺球迷都在身邊給我們力量，希望用最好成績、這兩場搶下勝利回報他們。」

中華隊打線前兩場卡彈，曾豪駒表示，打線上會有微調。至於今天又要面對左投，他表示，「其實就是當下怎麼去觀察對手球路，怎樣去反制他，每個人都有自己的經驗，希望大家今天放手一搏。」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天將擔任指定打擊出賽。