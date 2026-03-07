快訊

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊總教練曾豪駒。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊總教練曾豪駒。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

昨天提前在7局以0：13輸給日本隊，中華隊沒有太多喘息空間，今天馬上又要在午場面對捷克隊，兩隊目前都是0勝2敗，將有一隊在今天開張勝場，中華隊推出旅美投手莊陳仲敖把關此戰，捷克隊則是左投諾瓦克（Jan Novak）。

中華隊的晉級之路陷入困境，曾豪駒坦言，「這兩場結果沒有很好，比賽結束心情都沒有很好。過去的事情就是要趕快調整過來，大家都是職業選手，每天到球場就是要把狀態調整過來。」他說接下來面臨沒有退路，「每天就是想盡辦法幫助球隊。」

大賽期間，台灣球迷大批飛往日本為中華隊加油，曾豪駒也說：「在這次很多台灣球迷從台灣飛來，為了中華隊加油，讓我們非常感動，也感覺球迷都在身邊給我們力量，希望用最好成績、這兩場搶下勝利回報他們。」

中華隊打線前兩場卡彈，曾豪駒表示，打線上會有微調。至於今天又要面對左投，他表示，「其實就是當下怎麼去觀察對手球路，怎樣去反制他，每個人都有自己的經驗，希望大家今天放手一搏。」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天將擔任指定打擊出賽。

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

經典賽／中華隊投打數字都是後段班 打擊率0.075毫無威脅

中華隊今天將在世界棒球經典賽第3戰對決捷克隊，投打表現必須趕快找回水準，尤其打線在前兩場比賽幾乎沒有表現，合計53次打數4支安打，團隊打擊率只有0.075，對澳洲、日本隊完全不構成威脅。

經典賽／我遭日本7局「扣倒」 今對捷克求開張

中華隊在東京巨蛋經歷難熬的一夜，以○比十三提前在七局遭到日本隊「扣倒」，中華隊在本屆世界棒球經典賽連兩場遭到完封，今天將在「晚接午」的賽程中面對捷克隊，由旅美投手莊陳仲敖尋求為中華隊開張勝場。

經典賽／大谷「歪腰」滿貫轟太扯 教頭讚：有他好輕鬆

只用「單刀」出賽，大谷翔平的刀刃已經鋒利足以刺痛中華隊，單場三安打、滿貫砲，以及破紀錄的單局五分打點，讓日本隊監督井端弘和都說：「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」

經典賽／唯一解決大谷…沙子宸：對上他 每球都要精準

中華隊昨天在東京巨蛋超過四萬兩千名球迷前，以十三分之差不敵地主日本隊，寫下歷屆經典賽對戰三場最慘紀錄，全隊深刻體驗日本隊豪華打線的恐怖，沙子宸四局上讓大谷翔平揮出一壘平飛球出局，他說：「大谷是世界級打者，大家都想對到他，把他解決掉。」

