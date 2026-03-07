快訊

經典賽／中華隊未有長打連16局掛零 歷屆戰績掉到5勝14敗

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
中華隊昨天輸給日本隊，全隊賽後在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽預賽C組開打第3天，中華隊上午11點和捷克交手，推出旅美投手莊陳仲敖先發，爭取本屆賽事首勝；中華隊昨天對日本隊之戰以0：13慘敗，歷屆戰績5勝14敗，勝率掉到2成63。

中華隊從2006年首屆經典賽至今，已和9支球隊交手，對南韓4連敗表現最差，日本3連敗、古巴2連敗、以色列和巴拿馬各1敗、澳洲和中國大陸各1勝1敗、荷蘭2勝1敗、義大利1勝，今天將是首次碰到捷克，想要爭取八強門票沒有輸球本錢。

中華隊上一勝是2023年3月11日，在預賽第3戰以9：5擊敗古巴，接下來1：7不敵古巴，分組戰績2勝2敗，比較對戰失分率後排名墊底，接著就是本屆賽事以0：3輸給澳洲、0：13輸給日本（提前7局結束），兩戰合計只有4支安打，完全沒有長打。

經典賽從2023年起擴編20隊，捷克上屆首次參賽，在預賽B組打出1勝3敗，儘管全隊陣容幾乎都是業餘球員，但以8：5擊敗大陸，取得隊史首勝，最後在大會排名14，本屆賽事再獲參賽權，預賽前兩戰4：11輸南韓、1：5輸澳洲，今天也要尋求首勝。

經典賽 中華隊

相關新聞

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／前役差點炸裂東蛋 費爾柴德改扛DH面對捷克隊

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰打線卡彈，分數尚未開張，最接近得分的時刻，要屬昨天5局上費爾柴德（Stuart Fairchild）的界外全壘打，打擊手感升溫中，費爾柴德將在今天改扛指定打擊。

經典賽／中華隊投打數字都是後段班 打擊率0.075毫無威脅

中華隊今天將在世界棒球經典賽第3戰對決捷克隊，投打表現必須趕快找回水準，尤其打線在前兩場比賽幾乎沒有表現，合計53次打數4支安打，團隊打擊率只有0.075，對澳洲、日本隊完全不構成威脅。

經典賽／我遭日本7局「扣倒」 今對捷克求開張

中華隊在東京巨蛋經歷難熬的一夜，以○比十三提前在七局遭到日本隊「扣倒」，中華隊在本屆世界棒球經典賽連兩場遭到完封，今天將在「晚接午」的賽程中面對捷克隊，由旅美投手莊陳仲敖尋求為中華隊開張勝場。

經典賽／大谷「歪腰」滿貫轟太扯 教頭讚：有他好輕鬆

只用「單刀」出賽，大谷翔平的刀刃已經鋒利足以刺痛中華隊，單場三安打、滿貫砲，以及破紀錄的單局五分打點，讓日本隊監督井端弘和都說：「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」

經典賽／唯一解決大谷…沙子宸：對上他 每球都要精準

中華隊昨天在東京巨蛋超過四萬兩千名球迷前，以十三分之差不敵地主日本隊，寫下歷屆經典賽對戰三場最慘紀錄，全隊深刻體驗日本隊豪華打線的恐怖，沙子宸四局上讓大谷翔平揮出一壘平飛球出局，他說：「大谷是世界級打者，大家都想對到他，把他解決掉。」

