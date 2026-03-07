經典賽／中華隊未有長打連16局掛零 歷屆戰績掉到5勝14敗

世界棒球經典賽預賽C組開打第3天，中華隊上午11點和捷克交手，推出旅美投手莊陳仲敖先發，爭取本屆賽事首勝；中華隊昨天對日本隊之戰以0：13慘敗，歷屆戰績5勝14敗，勝率掉到2成63。

中華隊從2006年首屆經典賽至今，已和9支球隊交手，對南韓4連敗表現最差，日本3連敗、古巴2連敗、以色列和巴拿馬各1敗、澳洲和中國大陸各1勝1敗、荷蘭2勝1敗、義大利1勝，今天將是首次碰到捷克，想要爭取八強門票沒有輸球本錢。

中華隊上一勝是2023年3月11日，在預賽第3戰以9：5擊敗古巴，接下來1：7不敵古巴，分組戰績2勝2敗，比較對戰失分率後排名墊底，接著就是本屆賽事以0：3輸給澳洲、0：13輸給日本（提前7局結束），兩戰合計只有4支安打，完全沒有長打。

經典賽從2023年起擴編20隊，捷克上屆首次參賽，在預賽B組打出1勝3敗，儘管全隊陣容幾乎都是業餘球員，但以8：5擊敗大陸，取得隊史首勝，最後在大會排名14，本屆賽事再獲參賽權，預賽前兩戰4：11輸南韓、1：5輸澳洲，今天也要尋求首勝。