中央社／ 洛杉磯6日專電
美國網紅提出分析，指出台灣晉級希望還沒有完全破滅。圖翻攝自Ｘ
美國網紅提出分析，指出台灣晉級希望還沒有完全破滅。圖翻攝自Ｘ

中華隊在經典賽0比13慘敗給日本，社群平台220萬追蹤的美國網紅Jomboy歐布萊恩頭戴中華隊帽子，從台灣球迷角度提出分析，特定條件下，中華隊晉級希望還沒有完全破滅。

歐布萊恩（Jimmy O'Brien）外號Jomboy，是美國棒球社群最有影響力的創作者之一。他原是素人球迷，多年前開始分享棒球影片，以慢動作拆解比賽、解讀場上唇語等內容吸引大批粉絲。他在影音平台YouTube創立Jomboy Media頻道，追蹤人數超過220萬。

有別於經典賽官方採奧會模式用「中華台北」稱呼台灣代表隊，Jomboy在他66萬粉絲的社群平台X上貼出影片，分析戰局的時候直稱「台灣」並以「我們」模擬情境。

他頭上戴著中華隊帽子，站在台灣球迷的立場說：「我們現在0勝2敗，不太妙，但不代表沒希望。」預賽C組共5隊，取前2名晉級8強，中華隊先輸澳洲、又輸日本，接下來將對上捷克、韓國。

歐布萊恩提出中華隊晉級的希望在於，假設日本4戰全勝以分組第1晉級，捷克4戰皆敗，如果澳洲、韓國與中華隊3隊戰績互咬，中華隊還有希望。

若中華隊對捷克、韓國2戰全勝，韓國擊敗澳洲，如此一來台、澳與韓3隊戰績均為2勝2敗，對戰互有勝負。這時按照大會規定先比較3隊「對戰失分率」，也就是平手隊伍彼此對戰場次的總失分除以總守備出局數，對戰失分率最低者晉級。

如果對戰失分率相同，再比較「對戰自責分率」，如果前兩項數據再平手，再比較對戰場次中的團隊打擊率。

歐布萊恩提到一個情況對中華隊有利，那就是澳洲、韓國在對日本的時候可能保留投手戰力，把最強的投手留在澳韓之戰，這個情況下日本全勝晉級的機會非常大。

經典賽Live／「國防部長」張育成2分打點添火 四上中華8：0

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。

經典賽／「豆豆龍」排費仔打DH果真有效！費爾柴德滿貫砲 中華隊首支長打

中華隊在本屆賽會的第一支長打，由台美混血「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）敲出，而且還是一發滿貫砲，第二局一棒將中華隊的優勢擴大為6：0。

經典賽／中華隊速度戰第1分入袋 中斷隊史最慘連16局未得分

中華隊在本屆賽會的第1分，終於出現！今天首局鄭宗哲面對第1球突襲短打，點出內野安打，開啟中華隊攻勢，單局攻下2分，也中斷隊史在經典賽最慘的連16局未得分。

經典賽／晉級希望尚未破滅！美國網紅戴中華隊帽子分析「終極條件」

台灣在經典賽0比13敗給日本，社群平台220萬追蹤的美國網紅Jomboy歐布萊恩頭戴台灣隊帽子，從台灣球迷角度提出分析，...

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

中華隊在本屆世界棒球經典賽前兩戰盡墨，今天面對捷克隊尋求首勝，總教練曾豪駒表示，沒有退路情況下，接下來就是放手一搏，也希望能用贏下最後兩場比賽回報台灣球迷。

經典賽／陳傑憲恢復練打出現3轟 霸氣透露這些痛還是可以掌控

中華隊外野手陳傑憲前天對澳洲隊之戰，因為觸身球造成左手食指骨裂，今天對捷克隊之戰賽前恢復練打， 頻頻展現長打能力，有3球轟上外野看台，讓現場大批台灣球迷叫好，他說：「滿意現在的身體狀況，後續不知怎樣，會把自己準備好。」

