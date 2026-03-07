經典賽／晉級希望尚未破滅！美國網紅戴中華隊帽子分析「終極條件」

中華隊在經典賽0比13慘敗給日本，社群平台220萬追蹤的美國網紅Jomboy歐布萊恩頭戴中華隊帽子，從台灣球迷角度提出分析，特定條件下，中華隊晉級希望還沒有完全破滅。

歐布萊恩（Jimmy O'Brien）外號Jomboy，是美國棒球社群最有影響力的創作者之一。他原是素人球迷，多年前開始分享棒球影片，以慢動作拆解比賽、解讀場上唇語等內容吸引大批粉絲。他在影音平台YouTube創立Jomboy Media頻道，追蹤人數超過220萬。

有別於經典賽官方採奧會模式用「中華台北」稱呼台灣代表隊，Jomboy在他66萬粉絲的社群平台X上貼出影片，分析戰局的時候直稱「台灣」並以「我們」模擬情境。

他頭上戴著中華隊帽子，站在台灣球迷的立場說：「我們現在0勝2敗，不太妙，但不代表沒希望。」預賽C組共5隊，取前2名晉級8強，中華隊先輸澳洲、又輸日本，接下來將對上捷克、韓國。

歐布萊恩提出中華隊晉級的希望在於，假設日本4戰全勝以分組第1晉級，捷克4戰皆敗，如果澳洲、韓國與中華隊3隊戰績互咬，中華隊還有希望。

若中華隊對捷克、韓國2戰全勝，韓國擊敗澳洲，如此一來台、澳與韓3隊戰績均為2勝2敗，對戰互有勝負。這時按照大會規定先比較3隊「對戰失分率」，也就是平手隊伍彼此對戰場次的總失分除以總守備出局數，對戰失分率最低者晉級。

如果對戰失分率相同，再比較「對戰自責分率」，如果前兩項數據再平手，再比較對戰場次中的團隊打擊率。

歐布萊恩提到一個情況對中華隊有利，那就是澳洲、韓國在對日本的時候可能保留投手戰力，把最強的投手留在澳韓之戰，這個情況下日本全勝晉級的機會非常大。