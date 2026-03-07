他神準預言中華隊「0:13」敗給日本 網友稱奇 本尊曝真相

中華隊昨天在世界棒球經典賽以0比13敗給日本隊，社群平台Threads有球迷5日深夜「預言」，「13:0七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封」。該篇文章昨晚吸引網友朝聖，直呼「預言家」、「未來人」，好期他為何能如此神準預測，他也回應了。

先是有網友發文，認為台灣會贏日本，而且贏2分。有球迷留言，「我感覺明天被日本打爆」、「13:0七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封。日本是一座高牆，難以翻越，尤其是經典賽的日本」。

其他網友表示，「本來想叫你酸民，但看到是23小時前發的，想叫你算命」、「我起雞皮疙瘩」、「你未來穿越回來的嗎」、「重啟人生要講」、「太神的預言與判斷了」、「你這個猜分數，跟大谷滿貫炮一樣恐怖」、「也太準，大家來朝聖棒球章魚哥」、「怎麼有預言家」、「請問對戰捷克、韓國比數」。

該名球迷回應，指只是剛好猜中，並不是預言家，「只是根據打線與近況來猜的，分數會停在13:0是因為分數前半段拉開了日本開始換人，分數就停住了，否則原則上陣容繼續打有可能15:0」。