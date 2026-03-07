快訊

手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

中華隊遭日本「扣倒」 他讚沒被隨便看待 日球迷擔心台灣人不再愛棒球

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
難熬的一夜，中華隊昨天輸給日本隊，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／攝影
難熬的一夜，中華隊昨天輸給日本隊，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／攝影

中華隊昨天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，律師林智群在臉書表示，雖然輸了，還是要感謝日本全軍出擊、精銳盡出，把台灣當成一個對手認真看待，「人家沒有隨隨便便看待我們」。網友紛感認同，「先發就可以直接對到大谷跟山本，這個經驗真的很值得了，而且也能感受到日本也是全力以赴的準備對戰」。

也有網友說，「而且還是巔峰時期的大谷跟山本」、「山本由伸先發欸，超級ACE欸」、「有被亞洲第一棒球強國認真看待，全力以赴，雖敗猶榮，台灣加油」「看棒球的都知道日本神級的選手太多了！台灣能被這樣對待是把我們當成強隊在比賽」、「學習日本的團結、全力以赴的精神，台灣加油」、「真心尊敬」。

社群平台Threads有網友轉分享社群平台X的日本網友討論，日本球迷擔心台灣人會不會因此開始不喜歡棒球，且用詞與語氣是認真的擔心，並不是訕笑，「他們知道，台灣好不容易從假球案的失去興趣，重新充滿熱情」。

其他網友表示，「我們的選手拚到最後一刻，怎麼會不喜歡棒球？最難過的是他們耶」、「更愛棒球了」、「我反而認為這是超難得的經驗，希望可以變成球員們成長的養分。拜託！跟大谷翔平打球耶！直面過霸王色霸氣，以後大場面都沒在怕了」、「我比較擔心會有球員因此喪失鬥志或自信，球迷倒是一點不擔心，所以愛棒球的台灣球迷們請好好當他們的後盾吧！尤其在這種時刻」。

經典賽 中華隊 日本隊

延伸閱讀

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

經典賽／道奇教頭暴雷山本由伸投3局 遭日球迷批「話太多」

經典賽／台灣女記者日語採訪大谷翔平 獲日媒好評：表現驚豔

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

相關新聞

經典賽／我遭日本7局「扣倒」 今對捷克求開張

中華隊在東京巨蛋經歷難熬的一夜，以○比十三提前在七局遭到日本隊「扣倒」，中華隊在本屆世界棒球經典賽連兩場遭到完封，今天將在「晚接午」的賽程中面對捷克隊，由旅美投手莊陳仲敖尋求為中華隊開張勝場。

經典賽／大谷「歪腰」滿貫轟太扯 教頭讚：有他好輕鬆

只用「單刀」出賽，大谷翔平的刀刃已經鋒利足以刺痛中華隊，單場三安打、滿貫砲，以及破紀錄的單局五分打點，讓日本隊監督井端弘和都說：「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」

經典賽／唯一解決大谷…沙子宸：對上他 每球都要精準

中華隊昨天在東京巨蛋超過四萬兩千名球迷前，以十三分之差不敵地主日本隊，寫下歷屆經典賽對戰三場最慘紀錄，全隊深刻體驗日本隊豪華打線的恐怖，沙子宸四局上讓大谷翔平揮出一壘平飛球出局，他說：「大谷是世界級打者，大家都想對到他，把他解決掉。」

經典賽／中信金融園區直播趴台捷、台韓戰續加油

中國信託商業銀行長期支持中華隊征戰國際舞台，為了讓無法親赴現場的球迷零時差感受日本東京巨蛋的熱血賽況，特別與台北市體育局攜手，昨天起連續三天在台北市南港區的中國信託金融園區舉辦「We are together中信直播派對」，現場架設三百吋ＬＥＤ大螢幕，吸引上千名球迷到場，與中信兄弟棒球隊啦啦隊Passion Sisters一起為中華隊加油。

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，賽後總教練曾豪駒的一席話讓日本網友產生共鳴，紛紛為中華隊加油。 日媒「Daily Sports」報導指出，中華隊總教練曾豪駒賽後落淚並表示，「

他神準預言中華隊「0:13」敗給日本 網友稱奇 本尊曝真相

中華隊昨天在世界棒球經典賽以0比13敗給日本隊，社群平台Threads有球迷5日深夜「預言」，「13:0七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封」。該篇文章昨晚吸引網友朝聖，直呼「預言家」、「未來人」，好期他為何能如此神準預測，他也回應了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。