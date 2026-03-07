經典賽／古巴兩發重砲出擊 3比1力克巴拿馬奪首勝

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）亞洲開打兩天後，A組賽事今天在波多黎各聖胡安正式點燃戰火。古巴今天重砲出擊，靠兩支全壘打奠定勝基，以3比1擊敗巴拿馬。

根據美國職棒大聯盟MLB官網，古巴今天比賽第二局靠著季貝爾（Yoelkis Guibert）全壘打先馳得點。

季貝爾面對效力MLB守護者投手艾倫（Logan Allen）時，擊出一支沿右外野線飛行、剛好落在界內的陽春全壘打，助古巴1比0領先。

再下一局，蒙卡達（Yoan Moncada）為古巴擴大領先，他在面對一顆偏高的3好1壞滑球，直接轟出左外野牆，形成兩分砲。過去他在MLB對決艾倫時，12打數僅敲出兩安，且沒有長打。

這兩發全壘打為古巴投手群提供穩定火力支援，全場壓制巴拿馬攻勢。

巴拿馬在第七局雖攻下1分，但未能進一步縮小差距。