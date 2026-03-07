經典賽／中信金融園區直播趴台捷、台韓戰續加油

中國信託商業銀行長期支持中華隊征戰國際舞台，為了讓無法親赴現場的球迷零時差感受日本東京巨蛋的熱血賽況，特別與台北市體育局攜手，昨天起連續三天在台北市南港區的中國信託金融園區舉辦「We are together中信直播派對」，現場架設三百吋ＬＥＤ大螢幕，吸引上千名球迷到場，與中信兄弟棒球隊啦啦隊Passion Sisters一起為中華隊加油。

中華隊五日於日本東京巨蛋展開世界棒球經典賽預賽，四天依序對上澳洲、日本、捷克及南韓隊。昨天不少身著中華隊球衣、手持應援道具的熱血球迷，為搶占「中信直播派對」搖滾區，下午就到現場卡位。現場有Passion Sisters帶動，搭配樂隊現場演奏，場外提供免費拍貼機，參與攤位活動即可獲得加油棒、小象燈箱等好禮，還有抽獎活動，讓中國信託金融園區變身熱鬧的棒球遊樂場。

昨天台日大戰直播派對現場，共吸引逾千位球迷替中華隊集氣吶喊，今、明兩天出戰捷克、南韓隊的賽事，將會持續於中國信託金融園區進行直播，上午十點開放進場。台北市體育局也將於信義香堤廣場舉辦戶外轉播，讓熱愛棒球的市民為中華隊集氣。

今年適逢中國信託成立六十周年，身為首家投入五級棒球運動推廣的企業，中國信託期許成為守護台灣棒球的「下一棒」，特別推出品牌形象廣告「接棒篇」，深入刻劃台灣棒球路上的種種不易，影片上線一周，觀看次數已突破五百萬，期待凝聚全民向心力，陪伴中華隊在經典賽續寫傳奇。