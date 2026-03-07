經典賽／唯一解決大谷…沙子宸：對上他 每球都要精準

中華隊昨天在東京巨蛋超過四萬兩千名球迷前，以十三分之差不敵地主日本隊，寫下歷屆經典賽對戰三場最慘紀錄，全隊深刻體驗日本隊豪華打線的恐怖，沙子宸四局上讓大谷翔平揮出一壘平飛球出局，他說：「大谷是世界級打者，大家都想對到他，把他解決掉。」

中華隊推出五名投手，被日本隊揮出十三支安打，大谷開賽連續三個打席都是安打，才打到二局結束就已經完全打擊「聽牌」，四局上面對沙子宸是全場唯一被解決的打席。

沙子宸表示，一直以來先發、中繼任務就是想把節奏丟順，好球帶通常由大到小，對決大谷反過來，每一球都要精準才行，中繼沒有太多時間調整，儘可能讓他不舒服。

沙子宸中繼兩局被揮出四支安打、失三分，張峻瑋接手二點二局，只被揮出一支安打、無失分，成為表現最佳投手，他說：「對決大聯盟、日職菁英沒想太多，不管他們是誰，按照自己的節奏面對他們。」

張峻瑋表示，自己還不是軟銀鷹隊支配下選手，提早面對這些好手是一種成長，在場上不會緊張，專注好球帶，就是不想失分。

中華隊總教練曾豪駒表示，經典賽開打前，張峻瑋或許是教練團最擔心的投手，官辦熱身賽對軟銀隊已經找回節奏，對決日本隊有看到他發揮潛力，面對大聯盟、日職一軍打者都沒有畏懼，這是他的養分。