經典賽／大谷「歪腰」滿貫轟太扯 教頭讚：有他好輕鬆

只用「單刀」出賽，大谷翔平的刀刃已經鋒利足以刺痛中華隊，單場三安打、滿貫砲，以及破紀錄的單局五分打點，讓日本隊監督井端弘和都說：「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」

大谷翔平擔任開路先鋒，面對全場第一球就敲出二壘打，第二局兩度上場打擊，先在滿壘時「歪腰」撈出滿貫砲，再以一壘打追加一分打點，「聽牌」完全打擊。他在第四局打向右邊方向，被一壘手吳念庭收進手套，大谷也在打完四打席後收工。

井端指出，大谷在第一打席的二壘打，就帶給團隊很好的氣勢，「第二個打席用一次揮棒就有最好成果，真的不愧是大谷。」他也強調，不只是大谷，在他的全壘打之後，全隊在棒次串聯上都做得很好，「這就是日本隊的優勢，希望之後的比賽也可以這樣表現，一有機會就能不斷得分。」

至於為何安排大谷打第一棒？井端表示，熱身賽有嘗試過一棒和二棒，「感覺還是第一棒更能帶來氣勢，給對手的壓力也更大。」

作為站在金字塔頂端的頂級球星，大谷翔平一舉一動備受關注。日本隊賽前練習時段，兩側媒體採訪區都擠滿大批記者，隨著大谷翔平一站進打擊籠，場邊球迷瞬間暴動，隨著他的每次揮擊屢屢出牆發出驚呼聲。中華隊包括陳傑憲、李灝宇、陳晨威、江坤宇、宋晟睿、林維恩等人，也都留在場邊，把握難得可以近距離觀賞大谷打擊的機會。