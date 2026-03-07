聽新聞
經典賽／我遭日本7局「扣倒」 今對捷克求開張

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊昨天輸給日本隊，在經典賽吞下二連敗，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊昨天輸給日本隊，在經典賽吞下二連敗，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在東京巨蛋經歷難熬的一夜，以○比十三提前在七局遭到日本隊「扣倒」，中華隊在本屆世界棒球經典賽連兩場遭到完封，今天將在「晚接午」的賽程中面對捷克隊，由旅美投手莊陳仲敖尋求為中華隊開張勝場。

中華隊在前年世界十二強棒球賽擊敗日本隊奪冠，因此包括日本隊監督井端弘和、日本媒體在內，對於中華隊都抱持高度警戒，然而昨晚比賽走向卻呈現完全一面倒。

鄭浩均在第二局八球釀成滿壘，大谷翔平一棒掃出陽春砲，○比四並非絕境，但接下來還有一顆接著一顆炸彈引爆。鄭浩均兩局沒投完，被敲五安打、四保送，丟掉八分，胡智爲面對五人次，被敲三安打、一保送，丟掉兩分。

中華隊過去在經典賽單局最多失分為二○一三年複賽對古巴隊第六局的八分，此役不僅改寫隊史紀錄，放眼賽史也不曾有球隊單局丟掉十分，中華隊寫下史上第一次的難堪紀錄。

山本由伸為日本隊把關首戰，先發二點二局未被敲安，飆速一五八公里，後續四任投手登板，聯手讓中華隊分數掛蛋，唯一安打由張育成在第六局敲出。

中華隊打線兩戰只有四安打、一分未得，團隊打擊率只有○點○七五，總教練曾豪駒表示，「從開賽到現在，打擊沒有發揮是事實。」他指出，選手整場都很努力去選球、去上壘，「關鍵一擊沒辦法掌握，這是後面兩場必須去做好的地方。」

曾豪駒坦言，沒有一位總教練希望出現這樣的敗仗，尤其在國際賽，「不管球隊怎樣，我還是要站在最前面，因為我必須扛住勝負。我知道他們盡力了，希望大家不要責怪他們，所有責任都是我自己扛就好。」

