經典賽／WBC直播派對跨海應援 啦啦隊、球迷齊聚中國信託金融園區

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
中國信託力挺中華隊征戰WBC直播派對跨海應援。圖／中信銀行提供
中國信託商業銀行長期支持中華隊征戰國際舞臺，為了讓無法親赴現場的球迷零時差感受日本東京巨蛋的熱血賽況，中國信託銀行特別與台北市政府體育局攜手，今起連續三天於台北市南港區的中國信託金融園區舉辦「We are together中信直播派對」，架設300吋LED大螢幕，吸引上千名球迷與中信兄弟棒球隊超人氣啦啦隊Passion Sisters齊聚直播活動現場，一起為中華隊吶喊加油。

2026世界棒球經典賽（WBC）5日開打，中華隊於日本東京巨蛋展開連續4天的預賽，今天起依序與日本隊、捷克隊及南韓隊交手，不少身著中華隊球衣、手持應援道具的熱血球迷，為搶占「We are together中信直播派對」搖滾區，下午就到中國信託金融園區卡位。

現場有Passion Sisters帶動搭配樂隊現場演奏，球迷加油聲響徹南港；場外提供免費拍貼機，到場民眾可以拍照並留言祝福，參與攤位活動即獲得加油棒、小象燈箱等好禮，完成指定任務還能參加抽獎，有機會帶回簽名球、賽事限定紀念商品，更讓中國信託金融園區變身熱鬧的棒球遊樂場。

「We are together中信直播派對」台日大戰直播派對現場，總計吸引逾千位球迷替中華隊集氣吶喊。

延續台灣民眾對中華隊的支持，明天與捷克隊及南韓隊的賽事，亦將於中國信託金融園區直播，Passion Sisters及中華隊應援團CT AMAZE皆會到場應援，兩天的賽事於上午10點開放進場，更多相關資訊可參考Home Run Taiwan臉書粉絲團。同時台北市政府體育局也將於信義香堤廣場舉辦戶外轉播，讓熱愛棒球的市民為中華隊集氣。

今年適逢中國信託成立60周年，身為首家投入五級棒球運動推廣的企業，中國信託期許成為守護台灣棒球的「下一棒」，特別推出品牌形象廣告「接棒篇」，深入刻劃台灣棒球路上的種種不易，影片上線一周，觀看次數已突破500萬，期待凝聚全民向心力，陪伴中華隊在WBC續寫傳奇。

中國信託力挺中華隊征戰WBC直播派對跨海應援。圖／中信銀行提供
中國信託力挺中華隊征戰WBC直播派對跨海應援。圖／中信銀行提供
中國信託力挺中華隊征戰WBC直播派對跨海應援。圖／中信銀行提供
