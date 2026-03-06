快訊

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴 日網友讚：台灣很有風度

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

經典賽／有大谷在好輕鬆！為何進正賽秒甩低潮 日本監督歪頭笑：我也不知

經典賽／「不愧是大谷桑」 隊友談大谷翔平的強大的存在感

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
大谷翔平前兩局就打了3安，包括一發穩定軍心的重要滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
大谷翔平前兩局就打了3安，包括一發穩定軍心的重要滿貫砲。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首戰，僅打7局以13：0完封中華隊，朝衛冕之路邁開第一步，大谷翔平前兩局就打了3安，包括一發穩定軍心的重要滿貫砲，讓情勢一口氣導向日本隊，在首戰收下好的結果。

重要的第一場比賽，日本隊的先發重任交給陣中的王牌投手山本由伸，今天他投2.2局用53球，沒有被敲出安打，但有3次四死球保送，投到3局下留下滿壘局面退場，由藤平尚真登板飆K，替他化解失分危機。

日本隊打線則是在2局上由大谷翔平轟出一發滿貫砲打下領先優勢，單局猛攻15人次，打下10分，寫下經典賽單局最多得分紀錄。

大谷翔平這一發全壘打，幫日本隊打消所有的不安，山本由伸賽後也對他表達感謝，「過去有很多經驗告訴我，首戰的第一分總是很難拿到的，那支全壘打一口氣讓氣勢導向了日本隊，真的覺得『不愧是大谷桑』。」

牧秀悟此戰擔任先發二壘手，打第7棒，第2局兩度站上打擊區都敲出安打，他也說：「自從翔平桑打出全壘打後，球場的氣氛就改變了，而且攻勢沒有在那裡結束非常重要，能拿到10分對接下來的比賽很有幫助。」

大谷翔平身為日本隊陣中最具指標性的人物，不僅在場上用實力來幫助球隊，場下也是隊友間的精神領袖，牧秀悟表示：「只要有翔平桑在，團隊自然就會變得很開朗，我覺得他擁有一種能帶領大家往好方向前進的魅力。」

牧秀悟連續兩屆經典賽和大谷翔平當隊友，相隔3年，他笑說，兩人這次的關係變得更好了，「不僅能聊棒球的話題，光是看他的行動就有許多值得學習的地方。」

經典賽 大谷翔平

