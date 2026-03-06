經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，賽後總教練曾豪駒的一席話讓日本網友產生共鳴，紛紛為中華隊加油。

日媒「Daily Sports」報導指出，中華隊總教練曾豪駒賽後落淚並表示，「大谷就是有能力一棒改變戰局的選手，投手群並未閃躲，而是正面對決，也是教練團想要看到的。」稱讚大谷是最頂尖打者，威脅難以用一句話形容。

新聞曝光後，日本網友紛紛留言表示，「無論教練還是選手，台灣認真面對棒球的態度，球迷一定都看在眼裡」、「台灣還有機會從C組晉級。希望對韓國和捷克的比賽不要放棄」、「我認為這是一支堂堂正正、非常符合運動家精神的優秀球隊與球員」、「我一直覺得台灣球員很有風度，總是正面對決全力比賽，所以不管輸贏，和台灣比賽看起來都很精彩」。

中華隊目前戰績0勝2敗，明天將「晚接午」對捷克，後天對南韓，晉級機會仍存在。