經典賽／牛棚時就感覺「我好像有點快」 山本由伸飆速158公里

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
山本由伸先發2.2局無失分。特派記者余承翰／攝影
山本由伸為日本隊扛起打頭陣的任務，今天以2.2局收工，最快球速98.5哩（約158.5公里）更勝賽季期間，他也透露，其實在兩天前的牛棚，就感覺球速比平常更快。

山本由伸此役面對中華隊先發2.2局共用53球，未被敲出安打，出現3次四壞保送，第3局留下滿壘局面退場，藤平尚真登板面對林安可飆K，為他守住無失分成績單。

山本表示，能夠再次穿上國家隊球衣，站在日本球場上，自己非常開心，也很欣慰可以把比賽贏下來，「今天球隊贏球，我可以做出貢獻，還是最重要的。」也誇讚大谷翔平的全壘打，一下子就把氣勢拉過來日本這邊。

山本由伸先發2.2局無失分。特派記者余承翰／攝影
然而評價此役，他說首局表現不錯，後來隊友得了很多分數，也提醒自己不要鬆懈、集中精神，但今天壞球偏多，還有很多細節可以檢討。他表示，整體來說不是什麼太大的問題，只是場上細微的控球、變化球，「今天沒有如我想像控制，是還想修正的地方。」

以棒球賽季時程來說仍是春訓階段，山本由伸今天已經飆速破158公里，他對此透露，兩天前的牛棚練投時球速就感覺比平常快，帶著這樣的感覺進入比賽，身體狀況也比自己預期更好，可能是今天球速比平常快的原因。他說身體狀態、時差調整都按照自己計畫進行，「所以沒有任何擔憂，可以全力以赴揮臂。」

