經典賽／中華隊單局失10分賽史新高 大谷翔平單局5打點也寫紀錄

本屆世界棒球經典賽（WBC）開打第二天，最慘烈一役今天在東京巨蛋上演，中華隊面對上屆冠軍隊日本隊，打完3局就陷入0：13的落後，差點締造賽史首場5局無安打比賽，最終在打完7局後遭到提前結束比賽，度過一晚震撼的紀錄之夜。

中華隊今天面對擁有8名大聯盟球星的日本武士隊，由鄭浩均先發，但擋不住對手猛烈的砲火，投出的第一球被大谷翔平掃出二壘打，雖安全下莊，但第2局被敲4支安打、投出5次四死球保送，投不滿2局狂失8分退場。

日本隊在第2局由大谷翔平的滿貫全壘打轟下4：0的領先，接著在2出局後連續6棒回到本壘得分，單局狂打15個人次灌進10分，寫下經典賽史上單局最多得分紀錄（原紀錄9分）；中華隊過去在經典賽單局最多失分則是2013年面對古巴隊，第6局失8分。

大谷翔平在2局上兩度站上打擊區，敲出滿貫全壘打後再擊出帶有打點的一壘安打，個人單局5打點也創經典賽紀錄。

中華隊打完3局已陷入0：13的落後，依據經典賽規則，若是5局比數相差15分，就將提前結束比賽，而中華隊打線全場靜悄悄，差一點就要形成經典賽史上第一場5局無安打比賽，好在中華隊自4局起沒再失分，但直到第6局才由張育成揮出首安，全場一分未得，僅打7局吞敗。

在打完7局後遭到提前結束比賽，度過一晚震撼的紀錄之夜。特派記者余承翰／東京攝影

這是中華隊在經典賽史上第3場遭到提前結束的比賽，過去曾在2006年以3：14輸日本隊（7局）、2013年0：14輸古巴隊（7局）。

本屆中華隊賽事前兩戰分別以0：3不敵澳洲隊、0：13輸日本隊，連兩戰遭完封、連16局未得分，也超越2009年連14局未得分，刷新隊史最長「得分乾旱」紀錄，晉級之路更加險峻。