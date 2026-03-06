聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／「把不甘留在今晚」中華隊不敵日本 賴總統：全心投入下場比賽

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊以13：0提前七局「扣倒」中華隊，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊以13：0提前七局「扣倒」中華隊，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／東京攝影

台灣和日本在WBC對壘，以0比13敗北。賴清德總統晚間在社群平台發文說，面對世界級強敵，結果或許讓人難受，但也希望國人能給球員更多鼓勵；他呼籲大家「把不甘心留在今晚」，重新整理心情，全心投入下一場比賽。副總統蕭美琴則在臉書發文，貼出穿著Taiwan衣服的貓咪圖，配文「惜惜，愛你們。明天又是新的一天！」

賴總統臉書全文如下：

今晚的比賽，對很多國人來說一定很不好受。

在東京巨蛋面對陣容強大的日本隊，國家隊遇到非常艱難的挑戰；日本隊展現了高水準的實力，我們也必須誠實面對彼此之間仍有差距。

從球員臉上不甘心的表情，可以看出大家有多想為台灣贏下這場比賽；即使在困難的局面下，球員們依然保持專注與拚勁，直到最後都沒有放棄。

這場比賽也有許多年輕的投手登板，在世界級舞台面對頂尖打者；這些經驗都是重要的養分，相信球員們會把今天的失利化為前進的力量，在未來打出更好的表現。

面對世界級強敵，結果或許讓人難受，但也希望國人能給球員更多鼓勵。站在國際賽舞台上，即便承受的壓力很大，但他們仍展現出非常堅強的心理素質。

而台灣球迷的不離不棄，直到最後一刻仍大聲為台灣應援，更是讓人十分感動。

謝謝所有台灣英雄們的努力。經典賽還在繼續，讓我們把不甘心留在今晚，重新整理心情，全心投入下一場比賽。Team Taiwan，我們一起繼續拚。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／賈永婕台日戰現身應援 日球迷喊「12強雪恥」

經典賽／迎接台日大戰 日本教頭井端弘和：第一球開始積極進攻

經典賽／台澳戰賴總統在哪看球？ 潘孟安一張照片透端倪

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

相關新聞

經典賽／我遭日本7局「扣倒」 今對捷克求開張

中華隊在東京巨蛋經歷難熬的一夜，以○比十三提前在七局遭到日本隊「扣倒」，中華隊在本屆世界棒球經典賽連兩場遭到完封，今天將在「晚接午」的賽程中面對捷克隊，由旅美投手莊陳仲敖尋求為中華隊開張勝場。

經典賽／大谷「歪腰」滿貫轟太扯 教頭讚：有他好輕鬆

只用「單刀」出賽，大谷翔平的刀刃已經鋒利足以刺痛中華隊，單場三安打、滿貫砲，以及破紀錄的單局五分打點，讓日本隊監督井端弘和都說：「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」

經典賽／唯一解決大谷…沙子宸：對上他 每球都要精準

中華隊昨天在東京巨蛋超過四萬兩千名球迷前，以十三分之差不敵地主日本隊，寫下歷屆經典賽對戰三場最慘紀錄，全隊深刻體驗日本隊豪華打線的恐怖，沙子宸四局上讓大谷翔平揮出一壘平飛球出局，他說：「大谷是世界級打者，大家都想對到他，把他解決掉。」

經典賽／中信金融園區直播趴台捷、台韓戰續加油

中國信託商業銀行長期支持中華隊征戰國際舞台，為了讓無法親赴現場的球迷零時差感受日本東京巨蛋的熱血賽況，特別與台北市體育局攜手，昨天起連續三天在台北市南港區的中國信託金融園區舉辦「We are together中信直播派對」，現場架設三百吋ＬＥＤ大螢幕，吸引上千名球迷到場，與中信兄弟棒球隊啦啦隊Passion Sisters一起為中華隊加油。

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，賽後總教練曾豪駒的一席話讓日本網友產生共鳴，紛紛為中華隊加油。 日媒「Daily Sports」報導指出，中華隊總教練曾豪駒賽後落淚並表示，「

經典賽／WBC直播派對跨海應援 啦啦隊、球迷齊聚中國信託金融園區

中國信託商業銀行長期支持中華隊征戰國際舞臺，為了讓無法親赴現場的球迷零時差感受日本東京巨蛋的熱血賽況，中國信託銀行特別與台北市政府體育局攜手，今起連續三天於台北市南港區的中國信託金融園區舉辦「We are together中信直播派對」，架設300吋LED大螢幕，吸引上千名球迷與中信兄弟棒球隊超人氣啦啦隊Passion Sisters齊聚直播活動現場，一起為中華隊吶喊加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。