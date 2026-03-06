快訊

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴 日網友讚：台灣很有風度

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

經典賽／有大谷在好輕鬆！為何進正賽秒甩低潮 日本監督歪頭笑：我也不知

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／有大谷在好輕鬆！ 井端弘和也不解為何他進正賽秒甩低潮

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊以13：0提前七局「扣倒」中華隊，大谷翔平賽後接受英雄訪問。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊以13：0提前七局「扣倒」中華隊，大谷翔平賽後接受英雄訪問。特派記者余承翰／東京攝影

日本隊賽前不敢大意面對中華隊一戰，今天打出一場13：0的大捷，大谷翔平3安打、滿貫砲、單局5分打點帶動是關鍵，一甩在熱身賽的低迷狀況，賽後被問到為何熱身賽低潮的大谷，到正式比賽就瞬間拉抬狀況，監督井端弘和歪頭笑了，「我也不知道。」

談到今天的大勝，井端表示，無輪比賽過程如何，最終可以贏球是最重要的，「賽前就想要一定要先得分，有做到這件事，之後打線串聯也做得很好，這是最滿意的一點。」

其中大谷翔平擔任第一棒，扮演稱職的攻勢火車頭，第二局的滿貫砲為日本隊先馳得點，且單局一打就是15人次、灌進10分。

井端指出，大谷在第一打席的二壘打，就帶給團隊很好的氣勢，「第二個打席用一次揮棒就有最好成果，真的不愧是大谷。」

「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」井端也強調，不只是大谷，在他的全壘打之後，全隊在棒次串聯上都做得很好，「這就是日本隊的優勢，希望之後的比賽也可以這樣表現，一有機會就能不斷得分。」

至於為何今天安排大谷打第一棒？井端表示，熱身賽有嘗試過一棒和二棒，「感覺還是第一棒更能帶來氣勢，給對手的壓力也更大。」

經典賽 大谷翔平 井端弘和

延伸閱讀

經典賽／肯定選手勇於對決 曾總：不因是大谷就閃躲

經典賽／中華隊5局無安打隊史最慘 日本單局10分史上最狂

經典賽／大谷轟震撼滿貫砲 日本隊一級國際賽第4人

經典賽／首次對戰台灣！大谷翔平罕見賽前公開打擊練習 連續開轟點燃氣氛

相關新聞

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，前兩局就受到震撼教育，打完7局遭提前結束比賽，全場僅敲1支安打，打完7局以0：13遭完封，隊史第3度在經典賽遭提前結束比賽。

經典賽／讚日本是「真正世界第一」 韓媒：史上最強中華隊陷淘汰危機

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，陷入0：2落後局面。韓媒「體育朝鮮」直言，中華隊已陷入首輪淘汰危機。

經典賽／肯定選手勇於對決 曾總：不因是大谷就閃躲

中華隊今天以0：13對日本隊吞下慘敗，大谷翔平一棒直接帶走氣勢，中華隊總教練曾豪駒表示，大谷就是有能力一棒改變戰局的選手，投手群並未閃躲，而是正面對決，也是教練團想要看到的。

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

中華隊在世界棒球經典賽被「完全體」的日本隊上了一課，提前在7局以0：13不敵日本隊，在本屆賽會更是已經連兩場遭到完封。總教練曾豪駒賽後扛責，「希望大家不要責怪選手，所有責任都是我自己扛就好。」

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，賽後總教練曾豪駒的一席話讓日本網友產生共鳴，紛紛為中華隊加油。 日媒「Daily Sports」報導指出，中華隊總教練曾豪駒賽後落淚並表示，「

經典賽／中華隊可借鏡！上屆古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰皆連輸給澳洲、日本，陷入0勝2敗逆境。接下來面對捷克和南韓一場都不能輸，才有晉級希望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。