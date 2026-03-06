經典賽／有大谷在好輕鬆！ 井端弘和也不解為何他進正賽秒甩低潮

日本隊賽前不敢大意面對中華隊一戰，今天打出一場13：0的大捷，大谷翔平3安打、滿貫砲、單局5分打點帶動是關鍵，一甩在熱身賽的低迷狀況，賽後被問到為何熱身賽低潮的大谷，到正式比賽就瞬間拉抬狀況，監督井端弘和歪頭笑了，「我也不知道。」

談到今天的大勝，井端表示，無輪比賽過程如何，最終可以贏球是最重要的，「賽前就想要一定要先得分，有做到這件事，之後打線串聯也做得很好，這是最滿意的一點。」

其中大谷翔平擔任第一棒，扮演稱職的攻勢火車頭，第二局的滿貫砲為日本隊先馳得點，且單局一打就是15人次、灌進10分。

井端指出，大谷在第一打席的二壘打，就帶給團隊很好的氣勢，「第二個打席用一次揮棒就有最好成果，真的不愧是大谷。」

「有大谷在，讓我可以輕鬆很多。」井端也強調，不只是大谷，在他的全壘打之後，全隊在棒次串聯上都做得很好，「這就是日本隊的優勢，希望之後的比賽也可以這樣表現，一有機會就能不斷得分。」

至於為何今天安排大谷打第一棒？井端表示，熱身賽有嘗試過一棒和二棒，「感覺還是第一棒更能帶來氣勢，給對手的壓力也更大。」