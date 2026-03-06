聽新聞
經典賽／讚日本是「真正世界第一」 韓媒：史上最強中華隊陷淘汰危機
中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，陷入0：2落後局面。韓媒「體育朝鮮」直言，中華隊已陷入首輪淘汰危機。
韓媒標題形容日本是「真正的世界第一」，報導內容寫道，日本展現世界第1的霸氣，讓12強奪冠後自稱「史上最強」的台灣吞下慘敗。台灣與捷克各吞2敗，已陷入首輪淘汰危機。
韓媒「Newsen」也直言日本展現出壓倒性的戰力差距，台灣繼首戰敗給澳洲後，再度不敵日本，晉級8強希望相當渺茫。
大聯盟官網報導也提到，中華隊接下來對上捷克，兩隊將爭奪避免下屆賽事必須打資格賽。
