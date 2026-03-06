經典賽／肯定選手勇於對決 曾總：不因是大谷就閃躲

中華隊今天以0：13對日本隊吞下慘敗，大谷翔平一棒直接帶走氣勢，中華隊總教練曾豪駒表示，大谷就是有能力一棒改變戰局的選手，投手群並未閃躲，而是正面對決，也是教練團想要看到的。

大谷翔平此役4打數敲出3安打，面對全場第1球就敲出二壘打，第2局在滿壘時再度輪到他的打席，一棒掃出滿貫砲震撼東京巨蛋，日本隊該局爆打15人次，大谷單局第2次登場時再敲一壘安打，追加1分打點，也「聽牌」完全打擊，

中華隊到第3任投手沙子宸終於首度讓大谷出局，擊出右邊方向平飛球，由一壘手吳念庭直接收進手套。

日本隊以13：0提前七局「扣倒」中華隊，大谷翔平賽後接受英雄訪問。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

談到大谷翔平，曾豪駒表示，「全世界都知道大谷是很好的打者，非常具有威脅性，他就是可以一棒改變戰局，也可以帶動團隊氣氛的領導者。」

他指出，面對大谷，相信今天選手並未閃躲，而是與他正面對決，「被他有好的攻擊，要在下次趕快反擊。今天有對到的選手都知道，如果有下次機會對到，可以怎樣對決，這也是我們今天想要看到的，並不是因為你是大谷，就去閃躲你。」