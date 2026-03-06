快訊

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴 日網友讚：台灣很有風度

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

經典賽／有大谷在好輕鬆！為何進正賽秒甩低潮 日本監督歪頭笑：我也不知

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／莊陳仲敖先發對戰捷克 中華隊續拚首勝

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
莊陳仲敖。特派記者余承翰／東京攝影
莊陳仲敖。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在世界棒球經典賽陷於0勝2敗，接下來將「晚接午」面對捷克隊，推出旅美投手莊陳仲敖先發，尋求在本屆賽會開張勝場。

莊陳仲敖在去年經典賽資格賽就是中華隊班底，扛起附加賽對西班牙隊沒有退路的一戰先發任務；他在去年季後被運動家隊列入40人名單，暫離大聯盟春訓加入國家隊行列，將在明天先發出戰捷克隊。

中華隊接連以0：3輸給澳洲隊、0：13輸給日本隊，打線兩場合計只有4安打，還在等待本屆賽會的第一分。

經典賽 莊陳仲敖

延伸閱讀

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

相關新聞

經典賽／遭日本7局13:0震撼教育 中華隊賽史第三次被扣倒

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，中華隊今晚在東京巨蛋迎戰地主隊、也是上屆冠軍隊日本隊，前兩局就受到震撼教育，打完7局遭提前結束比賽，全場僅敲1支安打，打完7局以0：13遭完封，隊史第3度在經典賽遭提前結束比賽。

經典賽／讚日本是「真正世界第一」 韓媒：史上最強中華隊陷淘汰危機

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，陷入0：2落後局面。韓媒「體育朝鮮」直言，中華隊已陷入首輪淘汰危機。

經典賽／肯定選手勇於對決 曾總：不因是大谷就閃躲

中華隊今天以0：13對日本隊吞下慘敗，大谷翔平一棒直接帶走氣勢，中華隊總教練曾豪駒表示，大谷就是有能力一棒改變戰局的選手，投手群並未閃躲，而是正面對決，也是教練團想要看到的。

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

中華隊在世界棒球經典賽被「完全體」的日本隊上了一課，提前在7局以0：13不敵日本隊，在本屆賽會更是已經連兩場遭到完封。總教練曾豪駒賽後扛責，「希望大家不要責怪選手，所有責任都是我自己扛就好。」

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

中華隊今天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，賽後總教練曾豪駒的一席話讓日本網友產生共鳴，紛紛為中華隊加油。 日媒「Daily Sports」報導指出，中華隊總教練曾豪駒賽後落淚並表示，「

經典賽／中華隊可借鏡！上屆古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

中華隊在世界棒球經典賽前兩戰皆連輸給澳洲、日本，陷入0勝2敗逆境。接下來面對捷克和南韓一場都不能輸，才有晉級希望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。