經典賽／莊陳仲敖先發對戰捷克 中華隊續拚首勝
中華隊在世界棒球經典賽陷於0勝2敗，接下來將「晚接午」面對捷克隊，推出旅美投手莊陳仲敖先發，尋求在本屆賽會開張勝場。
莊陳仲敖在去年經典賽資格賽就是中華隊班底，扛起附加賽對西班牙隊沒有退路的一戰先發任務；他在去年季後被運動家隊列入40人名單，暫離大聯盟春訓加入國家隊行列，將在明天先發出戰捷克隊。
中華隊接連以0：3輸給澳洲隊、0：13輸給日本隊，打線兩場合計只有4安打，還在等待本屆賽會的第一分。
